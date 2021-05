¿Cómo quedan las restricciones por comunidades durante el fin de semana?. 

El descenso de contagios por la Covid y el avance en las vacunaciones han permitido a las comunidades autónomas flexibilizar algo, una semana más, las restricciones impuestas para contener la pandemia, con la ampliación de horarios de la hostelería y del número de personas en los encuentros sociales. Estas son las restricciones en las comunidades autónomas:

Andalucía

La Junta de Andalucía solo mantiene el cierre perimetral y de la actividad no esencial en las localidades sevillanas de La Campana y Lora del Río porque superan los mil casos de la Covid por 100.000 habitantes. En la hostelería, que puede permanecer abierta hasta la medianoche, se permite, en general, un aforo del 75% en el interior, y en el comercio, del 75% también en el nivel dos; un 60% en el 3 y un 50% en el 4.

Aragón

En Aragón se mantienen los horarios de hostelería hasta las 22.00 horas, con un aforo del 30% en el interior de los locales y cuatro personas por mesa, y del 100% en las terrazas. En Teruel, que se encuentra en un nivel 2 de alerta, la hostelería abre hasta las doce de la noche y desde esta medianoche se desconfina la zona de salud de Sádaba (Zaragoza) y de Jaca (Huesca).

Asturias

En Asturias no hay actualmente cierre perimetrales y la hostelería abre hasta la 1 de la mañana con un máximo de seis personas por mesa. No permite consumir en barra. El aforo en los comercios de más de 300 metros cuadrados se sitúa en el 70% de la capacidad total, la misma limitación que deberán cumplir los negocios ubicados en centros y parques comerciales.

Baleares

Baleares no tiene cierre perimetral ni hay restricciones de movilidad entre islas o municipios, aunque en sus puertos y aeropuertos se mantienen los controles sanitarios internacionales comunes para toda España. Los españoles que están totalmente inmunizados contra la Covid-19 ya no tienen que presentar ninguna prueba para entrar.

Todos los residentes y los que visiten las islas deben cumplir con el toque de queda entre la medianoche y las seis de la mañana. Las reuniones están limitadas a 6 en espacios cerrados y a 8 en el exterior. La hostelería en Baleares cierra a las 23 horas en las terrazas y a las 5 de la tarde en el interior de los locales.

Canarias

En Canarias no hay ningún cierre perimetral ni toque de queda pero se exige una PCR o un test de antígenos con resultado negativo realizado en las 72 horas previas a todo viajero que llegue a cualquier isla desde otro punto de España o desde terceros países. No obstante, el Gobierno canario ha anunciado ya que, a partir de la próxima semana, flexibilizará esta medida y eximirá de la obligación de presentar test a los vacunados o que ya hayan pasado la Covid.

Todas las islas están en los niveles 1 de alerta (Gran Canaria, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y El Hierro) y 2 (Tenerife, Lanzarote y La Graciosa), según los indicadores epidemiológicos, que permite en esos niveles reuniones de 10 y 6 personas, respectivamente. La hostelería puede abrir hasta las doce. Solo se autorizan clientes en el interior de los bares y restaurantes en los niveles de alerta 1 (semáforo verde), con un aforo del 75%, y 2 (ámbar), con un 50%. El aforo en las terrazas es del 75% y diez comensales por mesa en el nivel 1 y seis personas en el 2. El aforo en el comercio es del 50% en el nivel de alerta 1 y del 33% en el 2.

Cantabria

En Cantabria no hay límite horario para el cierre de los locales después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad haya confirmado en un auto de este mismo viernes la suspensión del cierre de los establecimientos que la Consejería de Sanidad había fijado a la una de la mañana. En esta comunidad, 91 de los 102 ayuntamientos están en nivel de riesgo bajo y, por tanto, se permite un aforo del 50% en el interior de la hostelería, con seis personas por mesa y diez en la terraza. En el comercio es del 75%. Solo tres municipios presentan niveles de riesgo alto (Corrales y Noja) o muy alto (Santa María de Cayón), que establece el semáforo covid, por lo que en ellos la hostelería interior está cerrada y el aforo en la terraza el 75 y el 50%, respectivamente.

Castilla-La Mancha

En Castilla La Mancha no hay cierre perimetral ni toque de queda. Los establecimientos de hostelería pueden permanecer abiertos hasta la 1 de la madrugada, con un máximo de 10 personas por mesa. En las terrazas está permitido un aforo del 100% y en el interior del 75%. El aforo en los comercios es del 100%.

Castilla y León

Castilla y León no tiene cierres perimetrales ni toque de queda, y mantiene las mismas restricciones desde hace una semana: La hostelería puede cerrar a la 1 (en terrazas) y las 00.00 horas en el interior de los locales. No admite clientes una hora antes de esas horas. El aforo en el comercio es del 50% y se mantiene en un tercio en los centros comerciales y establecimientos que los integren.

Cataluña



Cataluña ha suavizado esta semana las restricciones, que se mantendrán vigentes hasta el 6 de junio, con el incremento de hasta 10 personas en las reuniones y un nuevo horario de la restauración que podrá abrir entre las 06.00 y la medianoche. El aforo en el interior de los bares y restaurantes es del 50 % en el interior, con seis comensales por mesa como máximo, mientras que en las terrazas basta con asegurar la distancia de seguridad de dos metros. Se permite el consumo en barra. En el comercio el aforo es del 50%.

Comunidad de Madrid

Madrid afronta el fin de semana sin restricciones a la movilidad en ninguna de sus 286 zonas básicas de salud, después de que se levantaran las limitaciones que había en vigor en once áreas. La hostelería mantiene su horario de apertura hasta las doce y los aforos están limitados al 50% en el interior, con cuatro personas por mesa, y al 75% en el exterior, donde pueden reunirse hasta seis. Prohibido consumir en barra.

Sin embargo, la mejoría de los datos ha llevado al Gobierno regional a anunciar, a partir del lunes, la flexibilización de las medidas, con la ampliación del horario de la hostelería hasta la 1, así como del número de comensales, que pasa de 4 a 6 en el interior y de 6 a 8 en las terrazas. Los aforos se mantendrán como hasta ahora.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana estrenó esta semana nuevas medidas, que estarán vigentes hasta el 7 de junio, entre ellas la ampliación del horario de la hostelería hasta las 00.30 horas, media hora antes del toque de queda, que se mantiene a las 6 de la mañana. Las reuniones sociales están limitadas a 10 personas tanto en espacios públicos como en los domicilios. El aforo en la hostelería es del 50% o en interiores y del 100 % en las terrazas. Está prohibido consumir en barra. El aforo en el comercio es del 75%.

Extremadura

Extremadura mantiene el nivel bajo de alerta de transmisión comunitaria y solo las localidades de Arroyo de San Serván, Jerez de los Caballeros y de Los Santos de Maimona tienen cierre perimetral. Las reuniones se limitan a diez personas. En esta comunidad la hostelería puede abrir hasta la 1 de la mañana con un aforo del 50%, en el interior de los locales, y del 85% en las terrazas, con un máximo de 6 y 10 personas por mesa, respectivamente. No se permite consumir en barra. El aforo en los comercios es del 75%.

Galicia

Galicia amplía desde mañana las reuniones entre no convivientes a 6 personas en el interior y a 10 en espacios exteriores. La hostelería puede abrir hasta la 1 de la mañana, excepto en los municipios con nivel máximo de riesgo, donde está cerrada. El aforo en los comercios se eleva del 50 al 75% siempre que se pueda mantener una distancia de seguridad de un metro y medio. En esta comunidad, en la que la mayoría de municipios se encuentra en una situación de riesgo medio bajo, solo hay cierre perimetral y toque de queda a partir de las 23.00 horas en Mos (Pontevedra), A Pobra do Caramiñal (A Coruña) y Lobios (Ourense).

La Rioja

La Rioja no tiene limitación horaria en la hostelería en el nivel 2 de alerta, que es en el que se mantiene esta comunidad, según lo acordado por Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad, que también ha autorizado la apertura del ocio nocturno en los niveles 1 (bajo) y 2 (medio). Está permitido el consumo en la barra de los bares. En esta comunidad hay 4 municipios que a partir de mañana estarán con un nivel de alerta 3, en concreto Calahorra, Arnedo, Haro y Fuenmayor, y en los que se autoriza un aforo del 50% en el interior de la hostelería, que debe cerrar a las 00.00 horas.

Murcia

En Murcia no hay cierres perimetrales ni toque de queda, aunque sí limitación nocturna entre la medianoche y las seis de la mañana en actividades no esenciales. En la hostelería se pueden reunir como máximo seis personas no convivientes tanto en el interior como en el exterior de los locales.

Navarra

Navarra flexibiliza desde hoy las medidas con la ampliación del aforo de los espectáculos culturales hasta el 60% y su límite de cierre hasta las 23.00. Este mismo horario se aplicará al interior de la hostelería, que puede tener un aforo del 100% en las terrazas y en los interiores tiene dos opciones: del 30%, como criterio general, o del 100% con una declaración responsable con una serie de compromisos. Se recomienda limitar el número de personas en las reuniones a 8.

País Vasco

En Euskadi no está previsto ningún cambio en las restricciones vigentes hasta el próximo lunes, 31 de mayo. El aforo en la hostelería, que tiene que cerrar a las 22.00 horas, es del 50% en los interiores y en cada mesa se pueden sentar un máximo de cuatro personas. Sigue prohibido consumir en barra o de pie.

Ceuta

Ceuta flexibiliza desde hoy sus medidas y permite a bares y restaurantes cerrar media hora más tarde, es decir, a las 00.30 horas, y los viernes, sábados y vísperas de festivos podrán atender al público hasta la una de la madrugada. También se amplía a un 50% el aforo máximo en el interior de los locales hosteleros y al 100% en las terrazas que actualmente era del 75%. Las reuniones pueden ser de hasta diez personas en terrazas y seis en interiores. Los comercios no podrán permanecer abiertos más allá de las 22.00 horas.

Melilla

Melilla afronta su último fin de semana con la orden de Salud Pública actualmente en vigor: sin toque de queda, confinamiento perimetral ni restricciones en las reuniones, pero con la hostelería y el resto de las actividades no esenciales limitadas desde las 6.00 hasta las 00.00 horas. Solo la restauración a domicilio podrá continuar hasta las 1.00 horas, según la orden publicada, en la que también se establece una regla general de aforos de un tercio en el interior, siempre que se pueda respetar una distancia de 1,5 metros entre los conjuntos de mesas y sillas, y en el exterior se puede llegar al 100%.