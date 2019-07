Cómo y dónde ver el eclipse lunar en España

Entre los días 16 y 17 de julio, tendrá lugar un eclipse de parcial de Luna. Será visible en Sudamérica, Europa, África, Asia y Oceanía. En España, por su parte, se podrá apreciar prácticamente desde todas sus fases, menos la penumbra inicial.

La hora a la que comenzará el eclipse será durante la noche de este martes a las 22:02, hora península española. Será justo en ese momento cuando la sombra de la Tierra empezará a cubrir el disco lunar.

La duración del eclipse será de alrededor de unas tres horas, por lo que terminará a la 01:00 de la madrugada del miércoles, 17 de julio.

Las fases del eclipse, por ciudades

En España, podrá verse desde todas las ciudades. Las fases del eclipse serán muy similares en cada punto de la península, aunque no será hasta, más o menos, entre las 23:20 y las 23:57 cuando la Luna se oscurezca casi por completo.

En cualquier caso, desde el Instituto Geográfico Nacional, se puede ver a través de un mapa interactivo las fases del eclipse por horas en cada ciudad.

¿Se puede mirar el eclipse lunar sin protección?

Como suele ser habitual, la mejor manera para observar el eclipse será a través de un telescopio. Aunque, si no disponemos de ello, no hay menor problema ya que observar este fenómeno no entraña ningún peligro y tampoco se requiere ningún instrumento especial, a diferencia de los solares que sí pueden ser dañinos para la salud ocular.

Desde el Instituto Geográfico Nacional, se recomienda buscar un lugar oscuro y adaptar la vista a la oscuridad para poder apreciar este fenómeno.

Por qué se produce un eclipse lunar

El eclipse lunar se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna ensombreciendo nuestro satélite de forma pasajera. En este caso, la Tierra no llegará a tapar del sol la totalidad del hemisferio lunar visible desde nuestro planeta.

