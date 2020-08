Con gel, pero sin guantes: la entrada al 'súper' cumple, aunque no el interior

Para entrar sí... pero ya en el interior es otro 'cantar'. Las medidas sanitarias de prevención frente a la Covid-19 están extendidas en la mayor parte de los supermercados, y en las entradas a los mismos está generalizado el acceso al gel hidroalcohólico, pero no así facilitar los guantes. Además, deben mejorar en sus zonas de interior, donde es difícil encontrar más dispensadores de este gel.

Estas son algunas de las conclusiones del informe difundido este lunes por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y que recoge Efe, en el que examina si se están aplicando las medidas sanitarias en más de mil establecimientos que ha visitado tras levantarse el estado de alarma. Y lo primero que ha constatado es que las cadenas pequeñas e independientes son las que peor implementan estas medidas.

El 93% de los supermercados proporciona gel a la entrada del local; sin embargo, hay una ausencia generalizada de este producto en otros espacios del supermercado. Solo se encontró en el 24%, y en las principales cadenas (Alcampo, Carrefour, Eroski e Hipercor) su disponibilidad se aproximaba al 40%, al igual que en El Corte Inglés. En Mercadona, Lidl y Aldi, la presencia era cercana al 20%.

Un 66% de los súper proveen de guantes, pero éstos no se encuentran disponibles en la mayoría de las entradas, aunque sí en secciones específicas, como la de frutas y verduras, para no tocar directamente los productos. El peor resultado se dio, según la OCU, en Covirán, donde "no se encontró el gel en la mitad de sus tiendas".

Los guantes, sin embargo, no se encontraron en la entrada en ningún Carrefour Express y tampoco en dos tercios de los establecimientos de BM y Supercor, según se señala en el informe.

Un aspecto preocupante sobre el que llama la atención la OCU es que en el 40 % de las entradas de los súper no se encontró ninguna medida de control de aforo, y los datos fueron "especialmente malos" en Covirán, en Alimerka, MAS y Supercor, donde su existencia no llegó a la mitad de sus tiendas visitadas.

Señalizaciones y zona de cajas

Sin embargo, las señalizaciones recordando que hay que guardar la distancia de seguridad entre los clientes están presentes en el 70% de los establecimientos. Los peores datos los obtuvieron, de nuevo, Covirán (13%), seguido por Lupa (33%), Superdino (40%) e Hiperdino y Carrefour Express (50% en ambos casos).

En la zona de cajas, en el 95% de los casos había indicaciones para separar a los clientes; en el 94%, el personal estaba separado de los clientes por una mampara y en el 98 % llevaba mascarilla. El peor valor, dentro de las cadenas más importantes, de nuevo estuvo en Covirán con un 75% de uso de mascarillas. Otras cadenas, fuera ya de las grandes, donde se apreciaron problemas en su utilización por el personal de caja fueron Unide, Coaliment y Altoaragón.

Las mamparas en las cajas se encontraron en más del 90%, y solo Covirán (63%), MAS (82%), Lupa (83%) y Gadis (88%) no llegaron a ese porcentaje de presencia. Respecto a la indicación de separación de clientes en la cola para pagar,