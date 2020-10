Condenados en Gürtel abren la vía al TC al dudar de la imparcialidad del tribunal

Los matices que han incorporado los magistrados del Tribunal Supremo a las condenas de la primera etapa de la red Gürtel han hecho que algunos de los implicados en la trama que lideró Francisco Correa se estén planteando llevar el asunto ante el Tribunal Constitucional. De este modo, las defensas estudian interponer un recurso de amparo argumentando que se produjo falta de imparcialidad del tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó y condenó esta trama y que apuntó a la existencia de una caja 'b' que ahora los magistrados del alto tribunal tratan de rebajar dando la razón al juez que consideró excesivas las alusiones a esa contabilidad opaca en el partido.

Fuentes de las defensas consultadas por La Información explican que tienen que estudiar a fondo la sentencia la cual ve la luz tras muchos meses de deliberación. El fallo viene a ratificar los argumentos relativos a la trama que lideró Francisco Correa así como la connivencia del empresario y otros cabecillas de la red con "influyentes militantes" del partido. Al margen de algunas ligeras modificaciones de penas (como ocurre en el caso de Luis Bárcenas a quien se la rebajan de los 33 a los 29 años) los magistrados del alto tribunal ratifican en líneas generales las condenas que impuso la Audiencia Nacional tras juzgar esta primera etapa de la red relativa a la etapa que va de 1999 a 2005.

Ahora bien, la resolución conocida este jueves respaldaba parcialmente el voto particular que interpuso el magistrado Ángel Hurtado al fallo que condenó a los 29 acusados y al PP como partícipe a título lucrativo. Hurtado, que ahora forma parte de la Sala de lo Penal del alto tribunal, consideró entonces excesivas las afirmaciones que recogieron Julio de Diego y José Ricardo de Prada en su sentencia del 17 de mayo de 2018. En concreto, Hurtado -que sugirió que la declaración de Rajoy se hiciera por videoconferencia- expuso que le pareció "excesivo" concluir que el PP debía tener conocimiento del dinero ilícito que amasó Bárcenas intermediando para que las empresas de Correa fueran las adjudicatarias de campañas electorales y otros actos del partido a cambio de pagos en 'b' a la formación.

Ahora el Supremo da la razón en parte al magistrado Hurtado y concluye que el PP no participó en estos hechos y que es inocente en lo que respecta a este aspecto concreto, aunque ratifica su responsabilidad como partícipe a título lucrativo. De hecho, explica que la sentencia de la Audiencia Nacional incurre en contradicción al imputarle civilmente en el proceso penal y a la par considerarle partícipe de los hechos. Su conclusión es, pues, que el PP es inocente pero se apropió de un dinero que no es suyo y que, por tanto, tiene que devolver. Por ese motivo ratifica que la cuantía a ingresar al Estado es de 133.628 euros por los actos electorales que se celebraron en Majadahonda y 111.864 euros por los de Pozuelo de Alarcón.

Los acusados ven en este capítulo una vía para interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y apuntan además a falta de imparcialidad de los magistrados de la Audiencia Nacional. En concreto, cuestionan una frase que pronunció Hurtado en una de las sesiones de la vista oral que se celebró entre 2017 y 2017. En la misma, reprochó a un letrado al que le dijo que los que tenían que dictar una "sentencia condenatoria" eran los magistrados. El Supremo descarta que con esa frase quisiera dar a entender que tenían el fallo de esta pieza del caso Gürtel predeterminado pero recuerda que el tribunal debe preservar siempre la apariencia de neutralidad e imparcialidad.

De Prada, en el punto de mira

Igualmente también arremeten contra el magistrado De Prada a quien ya recusaron por su cercanía a Baltasar Garzón, aunque la sentencia del Supremo niega pérdida de imparcialidad por este motivo. No obstante, el alto tribunal sí que cuestiona las frases que se atribuyen a este juez progresista relativas a que quedaba acreditada la existencia de una caja 'b' dentro del PP y que fueron las que impulsaron la moción de censura contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Con todo, los abogados de los acusados en esta pieza del caso Gürtel también barajan como alternativa la interposición de un incidente excepcional de nulidad.

Este trámite, que recoge el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se interpone en un plazo máximo de 20 días ante el tribunal que dicta la resolución -en este caso el Supremo- si constatan que se han vulnerado los derechos fundamentales de los condenados. No obstante, las fuentes consultadas explican que, pese a lo elevado de las penas (Correa asume 51 años de prisión, Pablo Crespo 36 años y Guillermo Ortega 40), esto no afecta en gran medida a su horizonte penitenciario puesto que ya suman condenas en firme por otras dos ramas de Gürtel: la pieza relativa al stand de Fitur en Valencia y que juzgó el Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad, así como la pieza de financiación irregular del PP valenciano.

Sin cambios para los cabecillas

Por las tres sentencias, que ya son firmes, Correa suma 69 años y el que fuera su número dos, Pablo Crespo, 54 años de prisión. Estas últimas condenas así como las futuras que puedan existir por las piezas pendientes de juicio, no contabilizan a efectos del tiempo que pasen en prisión puesto que el Código Penal estipula que no puede permanecer en la cárcel por más tiempo que el triple del establecido en la mayor de las condenas, lo que se conoce como 'el triple de la mayor'. De este modo, la resolución del alto tribunal influye en cuanto a la petición de beneficios penitenciarios que quieran solicitar los integrantes de la red pero no en cuanto al tiempo máximo que vayan a estar en prisión.

La condena de 2018 implicó el ingreso inmediato en Soto del Real de Luis Bárcenas y del exconsejero del PP Alberto López Viejo. La Audiencia Nacional Nacional entendió, tras celebrar las vistillas de prisión, que no cabía esperar a que la sentencia fuera firme debido a lo elevadas que eran las penas de ambos. Ahora, el resto de condenados están en manos del tribunal que les enjuició a la espera de que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal ejecute el fallo. Así pues, quedan a un paso de su ingreso en prisión la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias (condenada a 12 años y 11 meses), el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda (14 años), el contable de la Gürtel José Luis Izquierdo (13 años y 10 meses) o la empleada de las empresas de Correa, Isabel Jordán (14 años y 11 meses), entre otros integrantes de la trama.