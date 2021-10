Condenan a un sacerdote de Vigo por abuso a menores a 32 años de cárcel.

Un sacerdote de Vigo ha sido condenado a 32 años de prisión por abusar sexualmente de seis menores que se encontraban a su cargo durante un campamento. El condenado, profesor de religión, cometió estos hechos en 2019, en el municipio pontevedrés de Cambados, según la sentencia de la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra facilitada por el TSXG. Los abusos tuvieron lugar cuando los chicos tenían 15 años y acudieron a una actividad de peregrinación a Santiago de Compostela, que organizaba una asociación juvenil dirigida por el religioso.

El sacerdote ha sido condenado por la autoría de siete delitos de abuso sexual, tres de ellos continuados, y además de la prisión, el tribunal le impone 36 años de libertad vigilada, una orden de alejamiento de las víctimas durante 31 años más y el pago de una indemnización de 76.000 euros al conjunto de los seis menores. La sentencia considera que el religioso "aprovechó" su situación de superioridad derivada de su profesión, de la confianza que los menores habían depositado en él y de la relación de amistad que les unía, "que iba más allá de la de profesor-alumno", para hacerles tocamientos, lo que generó en las víctimas "sin duda alguna" un daño psicológico "evidente".

Las pruebas se basan fundamentalmente en el testimonio de las víctimas de los abusos, quienes declararon que se quedaron en estado de "choque" cuando el sacerdote llevó a caso los abusos, sin ser capaces de reaccionar porque no podían creer que pudiera hacerles algo así, apunta el TSXG. Para "conseguir satisfacer su deseo sexual", según las magistradas, el sacerdote actuaba sobre los menores en horas nocturnas, "cuando el estado de alerta disminuye y el nivel de conciencia decrece", venciendo cualquier "resistencia posible" de las víctimas.

Además, destacan que a estos abusos se suma la existencia de esa situación de superioridad derivada de esa relación de amistad y de ascendencia "que el acusado construía en torno a todos y cada uno de los menores". El tribunal subraya que las víctimas narraron "con firmeza y de forma acorde a su edad" lo que les ocurrió y lo que vieron respecto de los otros, siendo "coherentes" y mostrando incluso un "sentimiento de culpa" por no haber sabido reaccionar en ese instante.

La sentencia también aprecian que los estudiantes carecen de "motivación espuria, animadversión o interés" en perjudicar al acusado, al que consideran "su amigo o su referente" y con los que todos ellos mantenían una "buena relación". La sentencia confirma que el religioso ejecutó actos sexuales sobre cada uno de los menores consistentes, en todos los casos, en tocamientos en los órganos genitales, normalmente por encima de la ropa, aunque, en alguna ocasión, también por debajo.

"Los actos realizados no dejan lugar a la duda, no solo por el proceder subrepticio, aprovechando las horas nocturnas y el sueño de los menores, sino por los actos de contenido inequívocamente sexual”, recalca la Audiencia en su resolución. Respecto a la defensa del sacerdote, la Audiencia de Pontevedra afirma que el hecho de que éste no presente rasgos psicopatológicos característicos de un abusador ni tenga una personalidad que le impida controlar sus impulsos no lo descarta como autor de los abusos.

El tribunal también rechaza la línea defensiva que sugería que los abusos los pudo haber cometido otra persona y que los menores se habrían equivocado en su identificación. La sentencia de la Audiencia de Pontevedra es todavía susceptible de la presentación de recursos.