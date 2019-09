Condenan al juez Salvador Alba a 6 años por confabular contra Victoria Rosell

El magistrado Salvador Alba ha sido condenado a una pena de 6 años y medio de prisión por confabular contra la también juez y diputada de Unidas Podemos, Victoria Rosell, según han indicado a Europa Press fuentes del TSJC. Así lo ha determinado la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en una sentencia, que aprecia delitos de prevaricación, cohecho y falsedad en documento oficial y le exime de los de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y revelación de secretos.

Además, y según avanza el periódico digital 'Canarias Ahora', el juez Alba ha sido condenado también a 18 años de inhabilitación y a pagar una multa 60.000 euros a Rosell por daños morales. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

El juez Alba fue acusado de dar instrucciones al empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, para perjudicar a la por entonces también diputada de Podemos Victoria Rosell, a la que había sustituido en sus funciones, e iniciar en 2015 un procedimiento en su contra. Esas conversaciones fueron grabadas por Ramírez y se hicieron públicas, dando inicio posterior a esta actuación.

Rosell: han sido "tres años de sufrimiento"

Por su parte, Rosell se ha mostrado "emocionada" después de "tres años de sufrimiento" con la "magnífica" sentencia. En declaraciones a la Agencia Efe, Rosell ha destacado la alta pena de prisión para el magistrado de la Audiencia de Las Palmas, aunque haya sido absuelto del delito de revelación de secretos.

Aunque todavía no ha leído la sentencia completa, Rosell reconoce que el delito de revelación de secretos es muy difícil de comprobar, entre otras razones por el derecho constitucional de los medios de comunicación a no revelar sus fuentes, a pesar de que los documentos filtrados se han demostrado ahora "falsos".

"Es una sentencia magnífica, incluso en lo que no me favorece como es en el delito de revelación de secretos, porque admito como magistrada que es muy difícil de comprobar", ha subrayado. No obstante, la diputada de Podemos se ha mostrado convencida de que el juez Alba recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo por lo que el caso aún no está cerrado y le tocará continuar defendiendo su honor.

En el juicio que se celebró el pasado mes de julio, se juzgó si el juez Alba manipuló una instrucción penal que había iniciado Rosell contra un empresario con la finalidad de perjudicar a su colega -entonces diputada de Podemos en el Congreso- y de favorecer la querella que el exministro José Manuel Soria (PP) había presentado contra ella ante el Tribunal Supremo.