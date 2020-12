Las condiciones de la nave incendiada en Badalona no estaban denunciadas.

No existe ninguna denuncia por usurpación del edificio y ningún cuerpo policial ha dado un atestado alertando de hechos delictivos en el inmueble. Así lo ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha recalcado que los Juzgados de Badalona no recibieron ninguna denuncia por la ocupación de la nave industrial que se incendió en la ciudad la noche del miércoles, y los juzgados provinciales de lo Contencioso-Administrativo, competentes en materia de higiene y salubridad, tampoco han recibido ninguna petición del Ayuntamiento de Badalona para intervenir por razones de emergencia sanitaria u otras.

El TSJC ha confirmado que el juez decano de Badalona, Josep Maria Nogales, recibió el 19 de octubre una carta del alcalde, Xavier García Albiol, que era "extrajudicial, en ningún caso ninguna denuncia ni escrito formal que permitiera la acción judicial de acuerdo con las mínimas exigencias procesales" para habilitar la intervención de un juez. Ante la ocupación, el juez decano de Badalona "mantuvo los contactos necesarios con los cuerpos policiales para acreditar que efectivamente no se trataba de un supuesto de ocupación", y los dueños de la nave, quienes podrían haber denunciado la usurpación, no presentaron ninguna denuncia o demanda. Los juzgados de Badalona no fueron requeridos para intervenir, ha recalcado el TSJC.

La defensa de Albiol

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha defendido que desde su llegada a la Alcaldía ha tomado "todas las medidas posibles desde el ámbito social, urbanístico, jurídico y de la seguridad para resolver la situación que se vivía en la nave" incendiada la noche del miércoles, y ha asegurado que en una carta a los juzgados de la ciudad pidió acceder al inmueble ocupado para comprobar las condiciones de higiene, salubridad y calidad de vida de quienes vivían allí.

Lo ha dicho en rueda de prensa este viernes en la que ha asegurado que el consistorio conocía la ocupación de la nave desde 2008, y ha asegurado que causó "problemas de convivencia y delincuencia por parte de una parte de las personas que ocupaban" a partir de 2017, ha explicado el consistorio en un comunicado. Ha sostenido que actuó sobre el tema "desde el primer minuto" al recuperar la Alcaldía en mayo, y ha explicado que la concejal de Seguridad, Irene González, mantuvo varias reuniones con vecinos de la zona por este asunto.

Ha explicado que el 19 de octubre envió una carta a los juzgados de Badalona por los "problemas de ámbito social y sanitario del interior y el exterior de la nave", y ha afirmado que pidió acceder para comprobar las condiciones del inmueble, a lo que ha asegurado que no recibió respuesta. En cuanto a los trabajos de derribo de la nave, Albiol ha explicado que "si la tramitación de urgencia lo permite", empezarán este mismo viernes por la zona norte del edificio, que ha sido la más afectada por el fuego