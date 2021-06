La Conferencia Episcopal insta a huir de actitudes "inamovibles" con el indulto.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) reconoce que hay diversidad de opiniones dentro de la Iglesia española sobre los indultos a los líderes del "procés" y ha pedido a las partes involucradas en el conflicto catalán que abandonen las "actitudes inamovibles".

"Nosotros estamos, como los obispos catalanes, por el diálogo, por la aplicación de la ley, por que se respete la justicia -lo que supone el respeto a la división de poderes-, por que no haya actitudes inamovibles y estamos por que se genere un clima de amistad civil y de fraternidad", ha explicado en rueda de prensa el portavoz de los obispos, Luis Argüello.

Todo ello para poder abordar un asunto "cada vez más enquistado", que ha ido creciendo y se ha hecho un problema en la sociedad catalana y el conjunto de España. La carta de los prelados catalanes pidiendo el indulto para los líderes del "procés" ha ocupado buena parte de la reunión de la Comisión Permanente que los obispos han mantenido esta semana en Madrid, tal y como ha reconocido Argüello.

Ha explicado que durante una reunión de más de hora y media de duración, los obispos han profundizado en la nota de las diez diócesis de Cataluña para extraer conclusiones, y Argüello ha reconocido que este análisis ha supuesto un ejercicio de diálogo para los obispos, que tienen "diversas sensibilidades y opiniones sobre cómo podría organizarse la vida política y social".

En su comunicado, los obispos de las diez diócesis de Cataluña se pronunciaron a favor del diálogo y de "las medidas de gracia" para resolver "todas las situaciones de conflicto" y reafirmaron su convencimiento "de la fuerza que tienen el diálogo y las medidas de gracia en todas las situaciones de conflicto".

Argüello no ha querido expresar la postura oficial de la Iglesia sobre los indultos, pero ha destacado los puntos en común con la carta de los obispos catalanes, fundamentalmente la necesidad de diálogo, encuentro y respeto al ordenamiento jurídico vigente. Ha recordado que los obispos catalanes señalaron en su carta que es necesario algo más que la aplicación de la ley. "Es necesaria la aplicación de la ley, la misericordia y el perdón sinceros, pero respetando la Justicia", ha añadido.

Sí que ha criticado, sin embargo, las "actitudes inamovibles" que han manifestado los políticos catalanes al abandonar la cárcel y ha subrayado que el conflicto no se puede resolver sólo desde el sentimiento. "No se puede resolver sólo desde el sentimiento ni para la identidad nacional ni para la identidad antropológica. No se puede elevar el sentimiento a categoría jurídica. Una referencia del logos es el respeto a la ley", ha destacado.

En la reunión de la Comisión Permanente los obispos han abordado también los abusos sexuales a menores y han acordado celebrar una reunión el próximo 15 de septiembre con los responsables de todas las oficinas diocesanas de atención a las víctimas de abusos. El objetivo es analizar las necesidades de estos centros y, posteriormente, poder crear la oficina central en la sede de la Conferencia Episcopal.

Por otra parte, Argüello ha calificado de "injusta" la carta que Naciones Unidas ha enviado al Vaticano pidiendo que la Iglesia no obstaculice la investigación de casos de abusos. "No sé si habrá en el mundo una organización a la que se esté mirando con lupa tanto como a la Iglesia, ni que haya dado más explicaciones".

Y se ha preguntado si la ONU dirigirá cartas también al Comité Olímpico u otras instituciones en las que también ha habido casos de pederastia. No obstante, ha asegurado que "bienvenidas sean todas las comunicaciones que nos espolean para mejorar".

Preguntado por el contenido de la ley de Patrimonio Histórico, que va a prohibir a la Iglesia vender bienes de interés cultural salvo a las administraciones públicas, Argüello ha expresado su voluntad de colaboración con el Gobierno "sin privilegios, pero también sin discriminaciones".

Y ha advertido de que si un bien no puede ser enajenado, tampoco podría ser embargado y si sólo puede ser enajenado a las administraciones públicas, "éstas deberían reconocer su compromiso de colaboración con el mantenimiento de estos bienes".