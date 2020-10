España se confina: nueve CCAA cierran 'in extremis' para evitar otra debacle

España camina sobre arenas movedizas. En plena escalada, noviembre llama a la puerta como un cóctel mólotov. Transmisión descontrolada, hospitales al límite y un horizonte de festivos. El Ministerio de Sanidad dio un paso al frente y el domingo publicó en el BOE una nueva declaración de estado de alarma que desde entonces y hasta la medianoche del 9 de noviembre, afecta a todo el país. Sanidad abrió así un paraguas jurídico, para cubrir a aquellas CCAA que así lo solicitasen. El SOS no se hizo esperar. Al cierre del miércoles, la lista de regiones confinadas incluía a Navarra, La Rioja, Aragón, Asturias, Euskadi, Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía. Nueve cierres 'in extremis', para evitar otra debacle.

La situación es límite y los gobiernos autonómicos han acelerado en plena escalada, aunque aún no hay unanimidad. Cataluña y Madrid, los epicentros de la segunda ola -y de la primera-, mantienen la incertidumbre sobre sus siguientes pasos. Un apunte fuera de guión en la orden de Sanidad disparó las reticencias de varios líderes autonómicos. "La eficacia de la medida no podrá ser inferior a siete días naturales", recoge el artículo 9.1 de la orden del Ejecutivo. La urgencia de frenar la movilidad que se espera en el puente de Todos los Santos urge, pero no todas las CCAA están dispuestas a cerrar fronteras por tanto tiempo.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud dio luz verde al documento de 'Actuaciones coordinadas', que elaboró la cartera de Salvador Illa. El documento diseñó un 'semáforo' de alerta con cuatro niveles y marcó una incidencia superior a los 250 positivos por cada 100.000 habitantes en los 14 días previos, como el umbral para hablar de "riesgo extremo" en una región. Traspasar esta barrera implicaría activar medidas adicionales -de las que tocan los derechos fundamentales-. ¿El objetivo? Con este texto el Ministerio trató de responder a la insistencia de las CCAA en definir una hoja de ruta nacional contra la segunda ola. No cuajó como tal.

Desde aquella reunión, donde once CCAA dieron su respaldo al plan, solo nueve gobiernos autonómicos han procedido al cierre perimetral de sus regiones. Navarra y La Rioja dieron los primeros pasos la semana pasada. Y empezó el efecto dominó. País Vasco, Aragón y Asturias ordenaron el cierre perimetral de sus comunidades este lunes. Ayer mismo hicieron lo propio los presidentes de Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y, a última hora del jueves, Andalucía. El veto a las entradas y salidas, salvo por motivos contemplados en la ley, se mantendrá en todas ellas hasta el 9 de noviembre, para ralentizar la curva y salvar los muebles de cara al puente.

No todos los españoles 'acordonados' tienen el mismo margen. Sanidad dio manga ancha a las CCAA para endurecer sus restricciones más allá de las medidas marcadas en ese plan general. El Ejecutivo vasco ha sido uno de los territorios donde el cierre es más contundente: además del cierre perimetral, sus ciudadanos tienen limitada la movilidad a sus términos municipales. En La Rioja, se ha decretado, además del 'cerrojazo' autonómico, el cierre perimetral de Logroño y Arnedo... y la actividad hostelera quedará congelada durante el próximo mes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, discrepa. A 48 horas del puente, los madrileños siguen con un pie dentro y otro fuera. La líder 'popular' envió una misiva al presidente Pedro Sánchez para pedirle personalmente que "a la mayor brevedad y con efectos inmediatos dada la premura de fechas", suprima ese apartado de cara al debate y votación de la prórroga de la alarma de este jueves en el Congreso. La petición no se emitió en tiempo y forma. El plazo para las enmiendas al decreto expiraba a las 14:00 horas de ayer. Ayuso envió su carta al anochecer.

Y de un limbo a otro. Cataluña sigue sin decidirse, con el cierre perimetral del territorio catalán sobre la mesa de la Generalitat (oficialmente) desde la mañana del jueves. España lleva días superando su propio récord de contagios y la curva de fallecidos tampoco da tregua. La incidencia media a nivel nacional se sitúa en los 452,63 positivos por cada 100.000 habitantes. Solo Baleares, Canarias y Valencia se mantienen por debajo del umbral de los 250 contagios de incidencia que Sanidad estipuló para pulsar el botón rojo.

Fuera de estas tres regiones, Galicia, con 254,83 positivos, y Extremadura, con 474,01, también se asoman al cierre. La incidencia no es el único parámetro que importa. La situación de los hospitales es clave. La media nacional de ocupación es del 13,79% sobre el total de camas convencionales y del 25,50% para las de críticos. Y es aquí donde el territorio gallego, con 10,20% de saturación en UCI, y Extremadura, con un 18,26%, encuentran margen para resistirse al 'cerrojazo'. El escenario es distinto en Madrid (38,90%) y Cataluña (37,57%), donde las unidades de críticos rozan el colapso. Como en primavera, el virus avanza sin control. Como en primavera, el escenario cambia a diario... mientras los gobiernos piden responsabilidad a unos ciudadanos que, en muchos casos, aún no saben a qué atenderse.