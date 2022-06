El Congreso acogerá el debate de estado de la nación el 12, 13 y 14 tras siete años. 

El Congreso de los Diputados espera celebrar el primer debate de estado de la nación con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno los días 12, 13 y 14 de julio y, a continuación, un pleno extraordinario para aprobar leyes como la de Memoria Democrática, el decreto anticrisis y la renovación del Tribunal Constitucional. La semana del 11 de julio será previsiblemente muy intensa en el Congreso de los Diputados, pese a estar fuera del periodo ordinario de sesiones. A falta de concretar las fechas y de habilitar días del mes de julio, la intención es celebrar el debate del estado de la nación el martes 12 de julio, miércoles 13 y jueves 14 por la mañana y a continuación, por la tarde, un pleno extraordinario con carácter legislativo, según han señalado fuentes parlamentarias.

La idea es someter a votación en este pleno leyes como la de Memoria Democrática, que el Gobierno sacará previsiblemente adelante, al contar con los apoyos suficientes tras llegar a un acuerdo con EH Bildu, que contempla, entre otras medidas, la ampliación del límite de aplicación temporal de 1978 a finales de 1983. También está previsto llevar a votación a ese pleno el real decreto de medidas anticrisis del Gobierno y una proposición de ley del PSOE para permitir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y desbloquear así la renovación de este órgano, dos asuntos sobre los que aún no se ha llegado a un acuerdo con los grupos.

Más allá de lo que ocurra en este pleno extraordinario, lo que es seguro es que el debate del estado de la nación volverá al pleno del Congreso tras siete años de ausencia, ya que la última vez que se produjo fue en 2015 en su vigésima quinta celebración, con Sánchez como líder de la oposición frente al entonces jefe del Ejecutivo del PP, Mariano Rajoy. En esta ocasión, será el primer debate de estado de la nación con Sánchez como presidente, pero no se medirá en un cara a cara con el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, ya que al no tener este la condición de diputado no podrá participar en el debate, aunque sí puede sentarse junto a su portavoz parlamentaria en el Congreso, Cuca Gamarra, que será quien se enfrente al jefe del Ejecutivo.