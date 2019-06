PP y Cs pelean por 'escaños VIP' en el Congreso y los 24 de Vox irán al gallinero

El reparto de escaños en el nuevo hemiciclo está provocando la primera gran negociación entre los grupos políticos del Congreso. Todos quieren estar en primera fila, ocupando los puestos más visibles, pero las mayorías mandan y habrá formaciones que saldrán claramente perjudicadas de esta configuración. Lo único claro es que el PSOE ocupará la totalidad de la bancada izquierda gracias a los 123 diputados conseguidos el 28 de abril. Sobre el resto todo está en el aire.

La principal discusión se encuentra en la bancada derecha, la que ha ocupado en su totalidad el PP en los últimos años. Sin embargo, ahora el grupo presidido por Pablo Casado cuenta únicamente con 66 representantes, por lo que tendrá que compartir ese tercio del hemiciclo con otras formaciones. Y es en este punto donde se produce la principal discusión.

PSOE y Unidas Podemos quieren que ese hueco que dejan libre los diputados del PP en el flanco derecho sea ocupado por Ciudadanos. "Encajarían perfectamente", indican fuentes del grupo socialista. Es decir, Albert Rivera se desplazaría a la bancada histórica del PP en la primera fila y se quedaría cerca de Pablo Casado, con ocho escaños entre ambos.

Ciudadanos, sin embargo, se niega a que su líder se mueva del espacio que ha ocupado en la pasada legislatura. Rivera se encontraba, efectivamente, en la parte central de la cámara, de la que no se quiere desplazar. La propuesta de Cs es que sus nuevos diputados ocupen escaños que anteriormente ocupaban parlamentarios del PP, pero sin cambiar a su presidente y la cúpula del grupo parlamentario.

Unidas Podemos, por su parte, tendrá que abandonar la parte izquierda del hemiciclo por el crecimiento del PSOE y moverse al centro. En principio, Pablo Iglesias, Irene Montero y un tercer dirigente morado ocuparán los primeros escaños del bloque central. A su lado el debate se encuentra en si reservar esos puestos a Cs o que sean ocupados por el PNV.

Los nacionalistas vascos tienen seis diputados y reclaman estar en primera fila, como ya estuvieron con dos escaños en la pasada legislatura. Los socialistas están dispuestos a cederles ese protagonismo a pesar de ser el grupo parlamentario con menos representación. El resto de escaños en la parte central estarían ocupados por ERC y el restos de diputados del Grupo Mixto.

Donde sí hay acuerdo es en enviar a Vox al 'gallinero'. Así, Santiago Abascal y sus 23 compañeros de grupo parlamentario ocuparán los puestos más altos del hemiciclo, indican fuentes de diferentes formaciones. Hay que recordar que en 2016 se acordó que Podemos ocupara estos escaños menos visibles, pero las quejas de Íñigo Errejón y otros dirigentes morados provocaron que la Mesa reconsiderara su postura y recolocara la ubicación de los de Pablo Iglesias.

Fuentes parlamentarios indican que en la reunión de este martes de la Mesa del Congreso no está previsto cerrar la configuración definitiva del hemiciclo. Admiten "negociaciones a varias bandas", pero advierten que, de momento, no hay programado aún ningún pleno y, por tanto, no es de especial urgencia determinar la ubicación de sus señorías.