El Congreso tumba el impuesto a las fortunas de UP con los votos del PSOE. 

El Congreso de los Diputados ha tumbado la propuesta de Unidas Podemos de crear un impuesto para las grandes fortunas, debatida este martes, al no contar con el apoyo del PSOE, sus socios de investidura. El Pleno del Congreso ha debatido la toma en consideración de la proposición de ley de Unidas Podemos, que no ha salido adelante por 277 votos en contra, 58 a favor y 4 abstenciones. Esta proposición de ley recoge la creación de un impuesto para las grandes fortunas, de más de 10 millones de euros, con ocho tramos y tipos marginales de entre el 3,6% y el 5%, con el que la formación morada pretendía complementar el impuesto de patrimonio.

Si hubiera salido adelante, el nuevo impuesto habría tenido recaudación estatal para evitar que las comunidades autónomas pudieran bonificarlo, como actualmente ocurre con el impuesto de patrimonio, que grava las fortunas de más de un millón de euros. El PSOE ya había avanzado en el debate su voto en contra de la propuesta, porque, ha defendido su portavoz Héctor Gómez, el Ministerio de Hacienda "está haciendo un trabajo minucioso en el ámbito fiscal" que debe prevalecer, al tiempo que ha descartado que esta discrepancia vaya a afectar a la estabilidad del Gobierno.

Sin embargo, esta postura ha sido afeada por el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, quien ha asegurado no entender "que el PSOE no apruebe que, al menos, se empiece a debatir un impuesto a millonarios cuando hay tantas necesidades sociales". En la defensa de la proposición en el Pleno, el diputado de Unidas Podemos Txema Guijarro ha argumentado que la guerra en Ucrania "no es motivo para paralizar ninguna reforma fiscal", como alega el Gobierno, "sino si acaso para acelerarla".

También ha votado en contra del proyecto de ley el PP, que teme que provoque una salida de patrimonios hacia Portugal; y Vox porque persigue "repartir el fruto del trabajo de los demás". Asimismo se ha opuesto el PNV, que ve innecesario este impuesto cuando existe el de patrimonio, que puede ser modificado; Ciudadanos, porque cree que demoniza la riqueza con una baja capacidad recaudatoria; y PDeCAT porque, con una reforma fiscal pendiente, "no es el momento".

En cambio, la proposición de ley ha contado con el apoyo de EH Bildu, que ha defendido que las grandes fortunas tienen que contribuir más; la CUP, que además se pregunta cómo es posible que el PSOE no lo apoye; así como de BNG y Compromís. El diputado de ERC Joan Margall ha instado a la mayoría de la Cámara a emprender una reforma fiscal "por justicia social" y ha mostrado su apoyo a la medida, aunque ha cuestionado que invada competencias autonómicas. El endurecimiento de la fiscalidad para las grandes fortunas es una reivindicación recurrente de Unidas Podemos, pero la parte socialista del Gobierno considera que ya se ha avanzado suficiente en este sentido con la subida del impuesto de patrimonio para rentas altas en vigor desde principios de año.