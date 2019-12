Las contradicciones del 'caso Villarejo': los audios que Iberdrola no reconoce

Iberdrola ha dado un paso adelante y ha decidido ofrecer detalles a sus empleados de la relación laboral mantenida con el Grupo Cenyt. De este modo, ha trasladado en un comunicado interno -que no ha alcanzado a todos los departamentos de la eléctrica- que han entregado a la Audiencia Nacional un total de 17 facturas correspondientes, según explica, a todos los trabajos que José Manuel Villarejo realizó para Iberdrola. Sin embargo, entre los mismos no se reconocen algunos de los asuntos que sí aparecen reflejados en las grabaciones que el comisario jubilado realizó. Entre ellos destaca el presunto seguimiento al presidente de ACS, Florentino Pérez.

De hecho, aunque se reconocen encargos efectuados en tres etapas divididas entre los años 2004 y 2017, ninguna de las facturas que se giraron desde el Grupo Cenyt estarían relacionadas con un espionaje al también presidente del Real Madrid, el cual se ha personado como víctima en el procedimiento penal. Más bien al contrario, en lo relativo a ese asunto, el comunicado al que ha tenido acceso este diario es tajante al asegurar que, pese a las informaciones periodísticas que les atribuyen ese trabajo, lo cierto es que "no se contrató ningún tipo de servicio con Cenyt". En lo que respecta a su intento de hacerse con la compañía en un momento de clave en el sector energético, Iberdrola responde que se trató de un "fracaso total".

Tampoco mencionan el que sería uno de los primeros trabajos del entramado de Villarejo y su socio Rafael Redondo y que data del año 2004. De acuerdo con los audios difundidos por los diario Moncloa.com y El Confidencial, Iberdrola recurrió a ellos ante los importantes problemas que estaba teniendo para sacar adelante su central de Arcos de la Frontera (Cádiz) adquirida a la compañía norteamericana Enron. El objetivo era que pusieran el foco en la plataforma vecinal 'No a las térmicas' puesto que se oponía a la instalación de la planta. Igualmente tampoco hace referencia alguna al presunto encargo efectuado ya en 2009 cuando la eléctrica de Galán volvió a pedirle que averiguara más datos personales acerca de un pequeño accionista que mostró su total oposición a la gestión del presidente en la Junta que se celebró el 30 de marzo de 2009.

Responsabilidad de Seguridad

¿Qué contratos fueron entonces los que costaron más de 1,1 millones de euros a Iberdrola? De acuerdo con su nota, el grueso de ellos se firmaron entre los años 2004 y 2009 y consistieron en "servicios propios de la Dirección de Seguridad Corporativa" tales como el refuerzo de medidas de seguridad en centros de trabajo estratégicos o servicios de seguridad para empleados como por ejemplo desplazamientos y reuniones mantenidas en Bolivia, México, Brasil o Guatemala. De todos estos asuntos, de los que no se ofrecen más detalles, se giraron un total de 14 facturas por importe de 1 millón de ellos.

La otra encomienda es la relativa a una investigación patrimonial de la compañía Eolica Dobrogea y su principal accionista Christoph Kapp. En su comunicado explica que se giraron tres facturas sobre este asunto que ascienden a 113.000 euros por los servicios de espionaje en tanto el socio rumano no cumplió con el laudo arbitral que le dio la razón a la eléctrica y por el cual tenían que abonarle 11 millones de euros. De acuerdo con el resultado de este trabajo, al que ha tenido acceso La Información, Kapp no tenía propiedades familiares a su nombre, lo que le permitió declararse insolvente, pero no ocurría lo mismo con su pareja Nikola. De hecho, el matrimonio puso la casa familiar (de 400 m2 y repartida en dos plantas) a nombre de la mujer el 21 de noviembre de 2016; esto es, apenas dos semanas después de que Eolica Dobrogea se declarara insolvente.

Aunque la compañía no señala directamente a ningún responsable de esta contratación, sí apunta en varias ocasiones que fue el Departamento de Seguridad el que confió estos servicios "dentro y fuera de España" al comisario jubilado, a quien le acaban de prorrogar el plazo de prisión provisional dos años más por todos su trabajos parapoliciales. De esta manera, la compañía de Galán pone el foco en el área que dirigió Antonio Asenjo desde su aterrizaje en la eléctrica en julio de 2001. Precisamente el policía se ha convertido en una pieza determinante en esta investigación del caso Tándem por figurar como el interlocutor de la empresa con Villarejo en relación con todos los encargos.

La estrategia de Iberdrola

Además, será uno de los primeros protagonistas de esta pieza decimoséptima del procedimiento en ser interrogado por el magistrado Manuel García Castellón que le atribuye los delitos de cohecho y revelación de secretos. Asenjo, que ya se puso a disposición del juzgado de manera voluntaria en noviembre, ha vuelto a insistir recientemente en su intención de declarar sobre todos estos asuntos máxime después de que la compañía y él hayan sellado finalmente su salida de la eléctrica, tras el acuerdo alcanzado el pasado día 12 entre las partes. En estas negociaciones han participado Garrigues y el letrado José Ángel González Franco, por la parte de Iberdrola y Javier de la Vega de la parte de Asenjo, según ha podido saber este diario.

Sea como fuere, la estrategia que está siguiendo la compañía en todo este asunto demuestra que su caso difiere del de BBVA, entidad que también está en el foco de los investigadores por su implicación en el caso Tándem. Esto es así porque Iberdrola no solo no ha negado los encargos sino que ha reconocido buena parte de todos ellos aunque insiste en que "hasta la fecha" no hay ninguna acción penal en curso contra la compañía. Y no solo eso sino que están "colaborando activamente" con la Justicia para esclarecer los hechos denunciados y, en su caso, "reclamar la responsabilidad a los culpables".