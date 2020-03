Corinna dice que recibió una donación del Rey Emérito pero se desliga del caso AVE

Corinna Larsen ha admitido a través de sus abogados que recibió en el año 2012 una donación del Rey Juan Carlos I por el "cariño" que éste le tenía tanto a ella como a su hijo. Así lo ha trasladado el despacho que ejerce su defensa el cual no ha puesto cifra a lo que califica de "regalo no solicitado" si bien ha asegurado que éste se documentó claramente y que todo lo relativo a esta donación se gestionó de manera legal. De este modo descarta que se traten de comisiones por su presunta mediación en los acuerdos de construcción del AVE a La Meca.

El despacho que ejerce la defensa de la alemana responde de esta manera a la información recogida por OK Diario que apunta que el Rey Emérito le donó un total de 65 millones de euros que previamente había percibido del Rey Abdalá bin Abdulaziz. Esta donación se habría hecho justo después del viaje a Botsuana en el que también participó el hijo de la empresaria. Al respecto, su abogado Robin Rathmell aclara que en aquel entonces el monarca atravesaba por una mala racha de salud y que ella estuvo a su lado y le cuidó.

"La donación se documentó claramente como un regalo, y las empresas de servicios profesionales y los bancos realizaron el cumplimiento y la diligencia debida necesarios sobre los fondos. Nuestra cliente no tiene lugar en estos procedimientos y aguardamos su pronta conclusión", reza el comunicado el cual añade que, al margen de este asunto, el consorcio del AVE La Meca -que se investiga en unas diligencias secretas en la Fiscalía Anticorrupción- merece ser objeto de investigación aunque desliga a Larsen de cualquier irregularidad.

"Nuestra cliente no participó, no tiene conexión con estos fondos. Una mirada rudimentaria a la cronología del origen de los fondos muestra esto claramente", concluye el abogado. No es la primera vez que pide que se indague de manera más exhaustiva ya que, tras declarar en calidad de testigo el pasado mes de septiembre ante la Fiscalía Anticorrupción, apuntó que la investigación que gira entorno a la UTE española de la construcción del AVE a la Meca, en Arabia Saudí, debe ir "mucho más allá de los pocos hechos" que ella asegura conocer. De hecho, ya adelantó que tomaría medidas legales contra todos aquellos que buscaran "utilizarla como chivo expiatorio" para restarle importancia a sus propias acciones.

La testifical de Larsen del pasado año se enmarca en las diligencias de investigación abiertas por el Ministerio Público a raíz de la aparición de una grabación que desvela cómo ésta confesó en un encuentro con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que se pagaron comisiones irregulares por valor de 80 millones de euros en esta adjudicación de 2011. Al respecto, emitió una declaración jurada que obra en el sumario de la causa abierta del CNI contra el comisario jubilado por haber apuntado públicamente que la empresaria le trasladó en aquella reunión que el entonces director de 'La Casa', Félix Sanz Roldán, le había amenazado por el conocimiento que pudiera tener de determinados asuntos de Estado.

Declara en el juicio del día 23

De hecho, explica en su escrito adherido a la causa que sigue los juzgados de Plaza Castilla que declarará en los mismos términos en su testifical que se producirá mediante videoconferencia. El juicio, que sienta en el banquillo de los acusados a Villarejo por un delito de calumnias, arranca el próximo día 23 de marzo. En lo que respecta a la acusación de la Fiscalía, que pide dos años de cárcel para el agente encubierto, Corinna asegura no solo que "no es cierta" sino que muestra además su "absoluta disconformidad" con la misma.

En su acta notarial, Corinna denunció que sufrió amenazas y seguimientos tanto en Mónaco como tras su traslado a Londres y que "durante el transcurso" de su relación con Juan Carlos I recibió información y documentos relativos a negociaciones financieras y empresariales no solo del Rey Emérito sino también de otros miembros de la Casa Real. "Esa información es confidencial. El contexto en el que se hicieron amenazas contra mi seguridad personal fue en 2012 cuando el General Sanz Roldán intentó recuperar esos documentos y otra correspondencia personal", reza el escrito.