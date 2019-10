Corinna testificará en el juicio a Villarejo por las calumnias a Felix Sanz Roldán

Corinna zu Sayn-Wittgenstein ha sido citada a declarar como testigo de la defensa de José Villarejo en el juicio que se celebrará contra el excomisario a partir del 7 de febrero de 2020 por delitos de denuncia falsa y calumnias al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán.

Villarejo se sentará en el banquillo por un delito de calumnias por una entrevista que se emitió en junio de 2017 en el programa "Salvados" de La Sexta, en la que señaló que Sanz Roldán había amenazado de muerte a Corinna, antigua amiga del rey Juan Carlos. También está acusado por haber presentado presuntamente una denuncia falsa contra el exdirector del CNI y un periodista del diario 'El País', donde se publicó una fotografía suya que, según Villarejo, habría sido facilitada al medio por los servicios secretos.

La jueza titular del Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid ha admitido a Corinna como testigo de Villarejo y también serán citados Esperanza Casteleiro, ahora directora de gabinete de la ministra de Defensa, y el exdirector del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) José Luis Olivera.

Ha rechazado no obstante la petición de que se convocara como testigos a varios periodistas y al ex número dos de la Policía Eugenio Pino, que está imputado en varias de las piezas del caso Villarejo que se investiga en la Audiencia Nacional pero que, según la jueza, no tiene conocimiento directo de estos hechos. Sí se admite como prueba documental el acta notarial en la que Corinna sostiene que las declaraciones de Villarejo sobre las amenazas de Sanz Roldán a su integridad física "fueron verdaderas".

La Fiscalía pide dos años de cárcel para el comisario jubilado, que se encuentra en prisión preventiva por supuestamente haber montado una red delictiva dedicada al espionaje que está siendo investigada en la Audiencia Nacional.