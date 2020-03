Ábalos: "No hay sistema económico que funcione si la salud no está garantizada"

Las empresas que prestan servicios esenciales y no se ven afectadas por la paralización de la actividad económica decretada por el Gobierno deberán facilitarán a sus empleados un certificado, una "declaración responsable", para permitirles los desplazamientos a los puestos de trabajo, según informó el ministro de Transportes, José Luis Ábalos en una rueda de prensa telemática junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En concreto, en virtud de una Orden Ministerial que aprobará Sanidad, se reconocerá el derecho del trabajador de servicios esenciales a contar con esta "declaración responsable" que le facilite su empresa o empleador. Esta declaración certificará que el trabajador no está incluido en el supuesto del permiso de retribuido recuperable aprobado por el Gobierno y "permitirá justificar y facilitar su movilidad y desplazamiento" a su puesto de trabajo, según detalló Ábalos.

Además, este documento "facilitará" la labor que el Ejército y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizan para controlar los movimientos de la población. En el caso de los trabajadores autónomos, según Ábalos, bastará con que justifiquen con un documento que se dedican a alguna de las actividades consideradas esenciales.

En rueda de prensa, el titular de Transportes, una de las autoridades delegadas durante el estado de alarma, remarcó que el Decreto que el Gobierno aprobó este domingo "no ordena la paralización de actividades", sino que "articula un permiso retribuido recuperable para quienes trabajen en servicios no considerados esenciales". En este punto, insistió en la necesidad de tomar esta medida para reducir aún más la movilidad de los ciudadanos con el fin de contribuir a contener la expansión del coronavirus.

Concurrencia de todos

"No es cuestión de confrontar salud y economía", declaró el ministro. "La salud es lo primero y no hay sistema económico que funcione si la salud no está garantizada", añadió. En este punto, y ante el rechazo manifestado por el sector empresarial a la paralización de sectores no esenciales, Ábalos pidió la concurrencia y la "colaboración" de "todos" en la lucha contra el coronavirus.

"Necesitamos la colaboración de toda la sociedad, pero sobre todo de los trabajadores, los autónomos y las empresas sean como sean y del sector que sean", aseguró. "Todos tenemos que aceptar una carga de sacrificio y generosidad por el bien del país", añadió.

Las Fuerzas Armadas han realizado hasta la fecha labores de desinfección en 1.300 residencias de todo el territorio nacional, según ha dado a conocer este lunes la ministra de Defensa, Margarita Robles. En su intervención, la ministra ha destacado la labor llevada a cabo hasta la fecha en residencias por la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Ejército de Tierra. "Es importante poner de relieve que lo hacen con dedicación y con absoluta entrega", ha afirmado, al tiempo que ha destacado su labor en otros lugares como aeropuertos, hospitales o puertos, entre otros. "Es el momento de la España unida y solidaria", ha subrayado.

Además, ha hecho un llamamiento "a los servicios sociales de las comunidades autónomas para que presten una especial atención a las residencias". "Yo creo que el tema de la residencias es algo que nos tienen que hacer reflexionar mucho a la sociedad. A mí me parece que después de esta situación, de esta pandemia, el mundo va a ser diferente y una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos es abordar el tema de las residencias", ha apostillado.

Por todo ello, la ministra ha enfatizado en que las Fuerzas Armadas están cumpliendo con "su trabajo y su misión, que es dura pero al mismo tiempo muy gratificante" porque, como ha indicado, "están dando compañía cuando realizan esas labores de desinfección" donde también se "ponen de relieve escenarios muy dramáticos".

En cualquier caso, ha señalado que van a continuar "en esta línea de colaboración de trabajo conjunto" y se ha mostrado convencida de que las CC.AA. con competencias en residencias priorizarán esta cuestión porque "para el Gobierno y todas las CC.AA hay que tener especial cuidado con los más vulnerables". "Lo importante es que estemos unidos a las familias y a la gente que sufre y que pensemos en los mayores y abordemos el futuro no olvidándonos de ellos", ha zanjado.