Ábalos sobre el estado de alarma: "Qué otra alternativa hay: caos y desorden"

"En esta tercera prórroga solo podemos pedir que la oposición actúe con responsabilidad". El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha lanzado un mensaje a los grupos del Congreso y ha asegurado que la alternativa a la propuesta del PSOE es "el caos y el desorden". A menos de una semana para que venza el último aplazamiento que logró el Gobierno de Pedro Sánchez, la incertidumbre se mantiene y las alternativa no están claras.

Rueda de prensa del ministro de @sanidadgob, Salvador Illa, y el ministro de @mitmagob, José Luis Ábalos, en relación a la emergencia sanitaria provocada por el #COVID19.#EsteVirusLoParamosUnidos https://t.co/aemcH8MBdU — La Moncloa (@desdelamoncloa) May 4, 2020

El socialista se ha dirigido especialmente al partido d Pablo Casado, a quien ha telefoneado Sánchez esta misma mañana, al que ha instado para que no se deje arrastrar "por quienes se valen de bulos y burdas manipulaciones" para acabar con el estado de alarma y les ha advertido de que "no hay leyes ni segundo orden que pueden hacer frente a algo tan excepcional como limitar la libertad de circulación". Sobre la conversación con el líder de la oposición, Ábalos ha afirmado: "La conversación de Sánchez con Casado ha durado una hora y parece ser que Casado ha dicho que no va a apoyar esta medida, al menos esta es la interpretación que tenemos".

En rueda de prensa conjunta con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el titular de Fomento ha insistido en que solo vale un instrumento "de este rango y significación" que exige la aprobación en el Congreso: "El presidente ha advertido que nos puede llevar al caos. Si el estado de alarma decae, todo el mundo tiene que incorporarse al trabajo, no podemos plantear restricciones de movilidad, a la hora de gestionar determinados expedientes no se puede invocar la fuerza mayor".

Por su parte, Illa ha juzgado de "imprescindible" mantener el estado de alarma durante toda la fase "compleja" de transición hacia la llamada 'nueva normalidad' porque ha demostrado su eficacia para reducir la tasa de contagio del nuevo coronavirus y porque permitiría, ha explicado, reaccionar con rapidez ante un eventual rebrote en este periodo en el que se irán aliviando de forma progresiva las restricciones a los desplazamientos, los contactos sociales y la actividad económica.

"Si opta por el no, el PP tendrá que responder si hay rebrote"

El ministro de Transportes ha ido un paso más allá y ha recordado al PP que si van contra el estado de alarma, "tendrán que responder ante los ciudadanos si se produce un repunte de los contagios". Ábalos ha insistido en preservar "un poco más de tiempo" el instrumento normativo que permite limitar la libre circulación de personas y vehículos de acuerdo con el ordenamiento constitucional y ha apostado por "no dar pasos atrás y seguir manteniendo la guardia alta". Además, el ministro ha subrayado que si los españoles se han sacrificado, los políticos deben ser responsables para no dar pie "para que todo ese sacrificio y esfuerzo caiga en saco roto".