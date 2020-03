Ayuso abrirá una "cuenta cero" para quien quiera aportar a la lucha del virus

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que esta semana habilitará una "cuenta cero" para quien quiera contribuir económicamente para adquirir material sanitario para luchar contra el coronavirus.

En una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, la dirigente madrileña se ha mostrado "absolutamente orgullosa" de la colaboración público-privada que se está produciendo frente a la pandemia. "Demuestra que los dos sectores han de convivir de la mano contra los dogmas", ha remarcado en su intervención. Ayuso ha recordado que son muchos los empresarios y ciudadanos que están ayudando en la región y ha asegurado que es gracias a esto pueden adquirir el material que hace "tanta falta".

En este sentido, ha asegurado que el material que tiene que venir a la autonomía desde China llegará "próximamente". "Yo daré cuenta cuando esté entregando. No pienso permitir que pase ahora nada más", ha apuntado. Ayuso, ha defendido que ella reivindica lo que es "justo para Madrid" en la crisis del coronavitrus y que no por ello está siendo desleal al Gobierno central. "Nadie me va a detener en eso. La lealtad es decir una cosa siempre, allá donde estés, y no poner buena cara en un sitio y por la espalda decir otra o incurrir en dejación de funciones por miedo político y no defender aquello que sé que es bueno para Madrid. Sé lo que necesita Madrid".

Así, ha defendido que todas sus reclamaciones se las ha expuesto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en diversas cartas, que no han tenido respuesta, y en las diferentes videoconferencias de presidentes autonómicos. En este sentido, ha reiterado que no les llega el material necesario.

Ayuso también planteó este fin de semana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la suspensión de la cuota de autónomos para los profesionales del transporte mientras se mantenga la parálisis de la actividad por el COVID-19. También Ayuso propuso en una reunión telemática que se exima temporalmente el pago de tasas aeroportuarias a los aviones que se fletan con material sanitario y que aterrizan en aeropuertos españoles.