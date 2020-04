Ayuso entra en combate: acusa a Sánchez de atacar a Madrid solo con "infundios" 

Isabel Díaz Ayuso ha dicho basta. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acusado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de "atacar" a Madrid vertiendo "infundios" en sede parlamentaria y que su Ejecutivo autonómico ha sido "leal" y solo solicitó "lo que era un clamor", el "poner fin a la falta de protección" de los profesionales sanitarios ante el coronavirus.

Así lo ha detallado en un comunicado este jueves en referencia a la intervención de Sánchez en el Congreso de los Diputados, en la que ha censurado al líder del PP, Pablo Casado, por haberle acusado de tener la "democracia confinada" recalcándole que los presidentes de Madrid, Murcia y Andalucía, todos del PP, no han comparecido en sus parlamentos desde el inicio de la crisis sanitaria. Sánchez ha subrayado que la presidenta madrileña, contagiada de coronavirus, no comparece en sede parlamentaria desde el 11 de marzo.

"Es inadmisible que el presidente del Gobierno de todos los españoles ataque en sede parlamentaria a un Gobierno autonómico, como el de Madrid, en un momento de crisis sanitaria sin precedente", ha reprendido Ayuso al presidente del Gobierno central. La dirigente madrileña ha argumentado que desde la primera conferencia de presidentes "siempre ha sido leal" al Gobierno de la nación, al recordar que en la gestión de la crisis recae en esta administración el mando único, y a las comunidades autónomas, desde que se declaró el estado de alarma, medida que apoyó "sin fisuras".

No obstante, Ayuso ha incidido en que dentro de esa lealtad solicitó "lo que era un clamor: poner fin a la falta de material sanitario". "Ni en esa reunión, ni en las siguientes, recibí una sola respuesta del presidente del Gobierno", ha enfatizado.

Madrid y el resto de autonomías sufren

También ha relatado que Madrid, como "el resto de las autonomías", ha sufrido "una evidente inoperancia del mando único del Gobierno central que decretó la centralización de compras de material sanitario, el bloqueo para que las propias autonomías adquirirán ese material o la falta de claridad y transparencia en el cierre de las actividades económicas".

Además, ha recriminado a Sánchez el no haber decretado aún "luto oficial para honrar la memoria de las víctimas" y que en lugar de

comparecer para dar explicaciones por esas cuestiones se haya "dedicado a atacar" a los representantes de los madrileños. "¿En qué país del mundo, ante esta pandemia, su presidente ha eludido su responsabilidad atacando a sus administraciones inferiores?", ha censurado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Las cifras de material no son reales

A juicio de Ayuso, Sánchez ha incurrido en "falsedad" al deslizar que "Madrid no compró material con antelación". "Es un hecho contrastable que la Comunidad de Madrid sí fue previsora y tras numerosas gestiones, formalizó su primera compra de material el 4 de marzo. Falta a la verdad el presidente obviando deliberadamente que las comunidades autónomas no tuvimos capacidad para hacerlo durante los días en los que se ordenó una compra centralizada por su propio Gobierno. No solo eso, sino que, es público y evidente, que el Gobierno de España vetó la venta de mascarillas a las autonomías el pasado mes de marzo, argumentando que iba a hacer una compra centralizada que no se produjo hasta 23 días después", ha recriminado.

También ha dicho que "otra de las falsedades registradas hoy por el presidente" se refiere a las cifras de material sanitario enviado a Madrid, "que no se corresponden con la realidad" y parte del ya enviado era "defectuoso".

"No sólo es que se ofrezcan cifras irreales, sino que parte del material enviado es, en ocasiones, defectuoso y no corresponde con la

calidad señalada (mascarillas quirúrgicas por mascarillas FPP2). Todo lo que nos han dado y está todo documentado: son 3,7 millones de unidades, de las cuales 2,4 millones son guantes. Además, quiero subrayar que el 42 por ciento del material enviado por el Gobierno llegó este lunes, 6 de abril, cuando nosotros ya habíamos aterrizado dos aviones con 140 toneladas de material sanitario", ha espetado Ayuso. Respecto a las críticas de Sánchez por falta de transparencia e inactividad del parlamento autonómico, la presidenta madrileña ha calificado estas palabras de "injuria" contra la administración madrileña.

Defiende su contacto con los grupos

"En primer lugar, el presidente obvia mi situación personal que me impide comparecer con normalidad teniendo en cuenta que estoy enferma y confinada, algo que yo sí he hecho como responsable político que ha de dar ejemplo y seguir las indicaciones sanitarias", ha dicho en referencia a su contagio del Covid-19.

Al respecto, ha defendido que ha mantenido diversas videoconferencias y una reunión presencial antes de contagiarse con los portavoces parlamentarios, así como otras vías de comunicación como respuestas a cartas enviadas por diversos grupos. Por ello, ha pedido formalmente que Sánchez y la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, pidan la retirada de sus declaraciones en sede parlamentaria, por considerarlas una serie de "injurias" contra la administración madrileña.

"Lamento que un presidente autonómico tenga que defenderse del propio presidente del Gobierno en lugar de encontrar en él el respaldo necesario en estos momentos. Le recuerdo que todos los españoles han pagado con sus impuestos una campaña en medios donde literalmente se nos obliga, sin el menor atisbo de autocrítica ni humildad, a seguir a pies juntillas todas sus decisiones, por muy erróneas que sean muchas de ellas", ha cargado Ayuso.