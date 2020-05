Las CCAA cargan a directores de colegio el 'marrón' de comprar las EPI del personal

Las Consejerías de Educación de varias comunidades no se encargarán directamente de dotar a sus colegios e institutos de materiales de protección frente al coronavirus para el personal de los mismos. De hecho, tendrán que ser los directores de estos centros quienes se encarguen de la gestión y la compra de las EPIs que sean precisas para que los profesores, administrativos o conserjes cumplan con las recomendaciones u obligaciones de las autoridades sanitarias en el proceso de desescalada. Una decisión que no ha sentado nada bien a los responsables de estos centros, ya que implica desarrollar una labor delicada para la que no están especializados, como ha podido saber La Información. Y lo que es peor, para la que no tienen dinero suficiente en la mayor parte delos casos. Las quejas de los sindicatos educativos ante esta desatención no se han hecho esperar.

Esta decisión de gobiernos autonómicos como los de Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia o Asturias implica poner toda la responsabilidad de la adquisición y disponibilidad de equipos de protección sobre ellos. Para ello, se les ha hecho llegar ciertas recomendaciones y un listado de productos que cuentan con la autorización del Ministerio de Sanidad para ser empleados. A partir de ahí, los equipos directivos tienen que encargarse de la gestión de estos asuntos, según las instrucciones remitidas por los departamentos educativos de los gobiernos autonómicos en los que se ha tomado esta determinación. Y en algunos casos, incluso se ha insinuado desde la administración a los responsables del centro que hagan las compras a empresas concretas, como ha podido saber este medio.

Hasta el momento, los colegios e institutos que este 18 de mayo reabrieron para iniciar su actividad administrativa apenas han contado con material para estos primeros días. Algo suficiente para las jornadas de esta primera semana, ya que solo han acudido los equipos directivos. Pero con las que es imposible satisfacer las necesidades de todo el personal que se irá reincorporando y de quienes acudan a hacer gestiones. Sobre todo, porque se les comunicó la pasada semana que tenían que encargarse de esta labor y no cuentan con los conocimientos de proveedores a los que solicitar los materiales más adecuados para el día a día de un centro educativo. A lo que se suma que se tengan que encargar del diseño y la distribución interna de los edificios para que se cumplan instrucciones como la de mantener la distancia física entre personas.

En el caso andaluz, directores consultados por esta redacción señalan que en este primer día de reincorporación han contado con un paquete de 50 mascarillas y dos botes de gel de 400 mililitros cada uno. En Castilla-La Mancha han tenido acceso a estos exiguos paquetes de protección, aunque en este caso la dotación es más completa al incluir guantes y mamparas para los centros de la comunidad autónoma. Pero apenas les han llegado 10 mascarillas a cada centro, ya que "no tenemos ni para la reunión del claustro", señalan desde uno de esos colegios.

En Murcia ocurre como en territorio andaluz, al dotarles con una partida mínima de gel y mascarillas al principio. Con ese escenario bajo mínimos, los responsables que acuden ya a los centros deben encargarse de esas compras para las próximas semanas, que estarán marcadas por las matriculaciones del próximo curso. Una situación que también viven en Asturias o Baleares, aunque en el caso del archipiélago, el gobierno se ha comprometido a encargarse de la gestión del material desde el día 25.

Este "marrón", como definen los responsables de centros consultados, no se queda en esas compras. Los gastos de funcionamiento no son homogéneos para los colegios o institutos de cada comunidad, sino que varían en función de su personal, el tipo de enseñanza o el número de alumnos. Que ahora haya que imputar la compra de EPIs a esta partida va a generar "disfunciones", ya que habrá quien tenga más disponibilidad para acceder a más recursos y quien tendrá que esperar a que los departamentos educativos se hagan cargo de su situación. "Por estar dos meses parados, no hemos tenido los gastos que solemos. Pero esto supone compras constantes, y habrá quien se quede sin dinero mucho antes que otros", explican las mismas fuentes.

Problemas con la limpieza

La limpieza es otra de las problemáticas a la que se enfrentan los directores a la hora de la nueva organización. Aunque también se les ha informado de cuáles son los productos adecuados frente al coronavirus, al ser la propiedad de los edificios donde se ofrece la actividad lectiva de ayuntamientos o administraciones superiores, son estos los que gestionan al personal de ese ámbito. Algo que se suele hacer a través de contratas, que son las proveen de materiales a los trabajadores de limpieza. "No podemos decirles que hagan una cosa u otra. Antes del estado de alarma, sugerí que se limpiaran más pomos y mesas por el virus, y una de ellas me respondió que solo podía hacer lo que le ordenara el jefe de la empresa", cuenta un director de un instituto andaluz.

A lo anterior se suma que muchos centros no habían sido acondicionados ni limpiados para esta reincorporación del lunes 18. En muchos casos, porque no se había previsto que muchos empleados de esas contratas están inmersos en un ERTE, y no ha dado tiempo a que se tramitara la reincorporación a su puesto. En otros casos, se ha procedido a reclamar a los trabajadores que vuelvan a su labor esta misma semana. Pero para muchos de ellos no está garantizado que vuelvan a su puesto con mascarillas o pantallas que les permitan estar más seguros, según denuncian sindicatos como CC OO a preguntas de esta redacción.

Desde el gobierno andaluz se destaca que se han repartido "200.000 mascarillas" y que se encarga esta labor a los máximos responsables por ser "los representantes de la administración" en la actividad educativa. "Si necesitan más material, seguro que se les proporciona", estiman desde el Ejecutivo autonómico. Desde la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, aseguran que están evaluando seguir con el reparto de mascarillas en la fase 2 y "librar una cantidad económica a los centros para la adquisición de geles". Mientras, para los directores con los que contactado este medio, una de sus preocupaciones es "enterarnos de a quién tenemos que comprar" y "dónde encontrar mamparas de metacrilato que cumplan la protección".