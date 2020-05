Cocinando la 'fase libertad': Vox crispa el estado de alarma con 52 manifestaciones

"Enviamos las comunicaciones de manifestación a las subdelegaciones del Gobierno entre el pasado lunes y a lo largo del martes". Fuentes de la dirección de Vox confirman a La Información que el sábado 23 de abril las 52 provincias españolas están convocadas a manifestaciones en coche contra la fórmula de estado de alarma que está aplicando el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "En este caso", aseguran dichas fuentes, "el silencio de las administraciones es positivo". Dicho de otra manera: en caso de que las subdelegaciones del Gobierno de las 52 provincias a las que se les han hecho llegar los avisos de manifestación no lo denieguen, la ausencia de aprobación no inhabilitaría al partido para llevar a cabo su acto.

La afirmación es correcta, pero solo en parte. Según la opinión de Mercè Barceló, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), "siempre ha de existir una contestación". Ante las preguntas que le ha planteado La Información, la catedrática ha confirmado que "si la respuesta de las subdelegaciones no llega a tiempo, la manifestación se entiende bien convocada". Pero eso no tiene nada que ver con el "silencio positivo", sino con que "una administración no puede secuestrar un derecho de ese modo". Con lo cual, en el caso de que Vox no reciba las comunicaciones pertinentes por parte de las distintas provincias, las marchas podrán tener lugar con total amparo legal.

La formación se muestra confiada con que se puedan llevar a cabo todos los actos sin tener que modificar el itinerario propuesto (algo que pueden pedir las subdelegaciones del Gobierno de cada provincia), toda vez que afirman haber tenido en cuenta "que las marchas no obstruyan el camino hacia hospitales ni nada por el estilo". De todos modos, aclaran que están dispuestos a "estudiar una a una" todas las propuestas de cambio de itinerario que les remitan las subdelegaciones en el caso de recibirlas. A fecha de 14 de mayo, la dirección de Vox no ha recibido respuesta de ninguna de las 52 provincias.

Si todo sigue su curso, en la Comunidad de Madrid la protesta se llevará a cabo en el Paseo de la Castellana, mientras que en el resto de provincias el partido ha presentado distintas propuestas de itinerario.

¿El estado de alarma afecta al derecho a la reunión?

Sin embargo, existe otra duda jurídica acerca de las marchas del día 23 de mayo. ¿Están permitidas las manifestaciones en la coyuntura del estado de Alarma? La catedrática Barceló es cristalina en este aspecto: "La Constitución Española es muy explícita en la limitación de derechos y el de reunión no está afectado por el de alarma. Tampoco la Ley orgánica prevé esa posibilidad". En otras palabras, "el derecho de reunión no puede suspenderse por un estado de alarma". Eso sí, Barceló concreta que tal derecho sí que podría sufrir limitaciones para preservar el orden público, "que en este caso sería el derecho a la salud".

No obstante, la catedrática cree que al tratarse de una manifestación en coche, ese "derecho a la salud" no se ve comprometido, con lo cual, a su parecer, la marcha que convoca Vox es lícita, aunque sugiere que podría cambiar de opinión si presentes aspectos como, por ejemplo, "si van una o más personas en el vehículo". De todos modos, hay que tener en cuenta que ya existen en España dos resoluciones sobre asuntos de este tipo. Una en Zaragoza, donde se permitió la marcha; y otra en Vigo, donde se prohibió. En esta última, además, el TC convalidó la decisión.

"Fase libertad" y que "dimita Sánchez"

El partido liderado por Santiago Abascal ha bautizado como 'fase libertad' su protesta, en referencia a las distintas fases de desescalada en las que el Gobierno ha dividido cada período de desconfinamiento. Desde Vox aseguran que "el estado de alarma se está usando para cuestiones políticas que nada tienen que ver con la Covid" y están convencidos de que Moncloa trata de instaurar un "estado de excepción en cubierto". Por eso exigen la dimisión del Gobierno.

Vox se desvincula de las protestas de Salamanca

La caravana por la "Fase libertad" llegará tras las polémicas 'caceroladas' que se han sucedido en el barrio de Salamanca de Madrid desde el pasado domingo para pedir la dimisión de Sánchez. Fuentes del partido aseguran que "a todos se nos tiene que asegurar el derecho a manifestarnos", pero siempre cumpliendo con las "medidas de seguridad que requieren las circunstancias". "Nosotros", confirman, "no tenemos nada que ver con las caceroladas", aunque Salamanca es uno de los barrios más conservadores de Madrid (PP y Vox son los dos partidos predominantes). En imágenes y vídeos difundidos en redes sociales se puede ver cómo muchas de las personas que han ido acudiendo a las protestas no guardan las distancias de seguridad obligatorias en el estado de alarma y que, a pesar de ello, tampoco llevan mascarilla.

Durante las últimas horas, Twitter se ha llenado de críticas hacia los manifestantes por saltarse las normas, al tiempo que se les ha tildado de "insolidarios". Muchos tuiteros han usado los apelativos 'cayetanos' o 'pijos' para referirse a los participantes y han cargado contra ellos por reivindicar la eliminación del estado de alarma a pesar de gozar –según lo que se puede leer en Twitter– de una situación social y económica mucho más desahogada que los vecinos de otros barrios. Algunos políticos como Gabriel Rufián (ERC) también han evidenciado su desaprobación.

Otros, como el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida, han aseverado que "todo el mundo tiene derecho a manifestarse", pero que siempre se tienen que "respetar las normas de seguridad". Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha defendido a los manifestantes y ha señalado que los ciudadanos tienen que poder salir libremente a protestar "aunque sea un ratito por las tardes en su propia calle".

Lo que más vergüenza da es que llevéis la bandera de nuestro país. Si de verdad os importase España no arriesgariais su salud de esta manera. Patriotas son nuestros médicos, no estos pijos irresponsables.pic.twitter.com/QJSGHEaTw5 — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) May 14, 2020

Tal y como informa Europa Press, la Delegación de Gobierno en Madrid ha tomado la determinación de desplegar "dispositivos policiales en la calle Núñez de Balboa del barrio de Salamanca para hacer cumplir la ley después de que el pasado miércoles 13 vecinos fueran identificados para propuesta de sanción por saltarse la obligación de mantener el distanciamiento durante la protesta". De todas formas, desde Vox insisten en que "la única manifestación que ha convocado el partido es la del día 23 de mayo a las 12 h" y que no tienen nada que ver con las de Núñez de Balboa.

"El PP ni está ni se le espera"

Pese a que desde la dirección de Vox se esmeran en declarar "totalmente abierta" la manifestación, también reconocen que no esperan apoyos del resto de las fuerzas políticas. Al ser preguntados concretamente por el Partido Popular, la respuesta de las fuentes consultadas: "¿El PP? Ni está ni se le espera". Si nada lo impide, las marchas se producirán pocos días antes de que Pedro Sánchez trate de prorrogar de nuevo el estado de alarma con un ambiente parlamentario cada vez más enrarecido y con Arrimadas como la aliada más factible.