Illa: "Ningún país sabe aún lo que va a pasar cuando se retiren las restricciones"

"Trabajamos para que las medidas de alivio lleguen pronto a los mayores". El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha transmitido este mensaje en el Congreso de los Diputados, en relación a la flexibilidad de las restricciones que ya se están aplicando a los niños y que han generado controversia. Las palabras de Illa llegan menos de un día después de que el Pleno de la cámara avalase la tercera prórroga para el estado de alarma... y no apuntan certezas para la desescalada. ""Estamos transitando caminos inexplorados, con indertidumbre y ningún país sabe lo que se va a encontrar cuando se empiecen a levantar las medidas de confinamiento", ha advertido el socialista.

El ministro ha insistido: "La tasa de contagio está ligeramente por debajo del 1. Pero no podemos bajar la guardia. No estamos en una fase de desescalada". El socialista ha remarcado esta idea, pese al alivio del confinamiento para los niños. Además, el ministro ha asegurado que la polémica decisión, causa de notables discrepancias en el Gobierno de coalición, se tomó "con la máxima cautela", tras semanas de trabajo con una comisión de expertos dedicada a preparar la fase de transición.

"No se va a permitir el acceso a columpios ni zonas recreativas... tampoco el acercamiento a otros niños". Illa ha aportado algo de luz a la inminente salida de los menores, cuyas directrices han sido explicadas esta mañana también por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. En la línea de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno, el ministro también ha analizado la modificación en las notificaciones de los datos epidemiológicos desde las CCAA, cuyas discrepancias alimentaron un baile de cifras en los balances de Sanidad, y se convirtió en la diana de las críticas de la oposición y los ciudadanos.

Además, el titular de Sanidad ha abordado el control del precio en origen de geles, guantes y mascarillas. Esta misma semana, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, definió el valor máximo de compra de las mascarillas quirúrgicas en los 0,96 euros. Illa ha tratado de aclarar las características que deben cumplir estas últimas: "Un 90 % de filtración bacteriana y menos de un 60 de respirabilidad". Estos precios máximos entrarán en vigor a partir de este viernes y esperan aplacar los movimientos especulativos que se vienen produciendo desde que comenzó la pandemia y la demanda de material de prevención se disparó. El ministro ha puntualizado que el control de los precios se irá revisando con la periodicidad correspondiente.

Salvador Illa ha profundizado en la distribución de equipos de protección. Así, ha asegurado que, desde el pasado 10 de marzo, desde la cartera se han extendido 104 millones de unidades de protección sanitaria. El ministro también se ha detenido en abordar el caso de las mascarillas defectuosas FPP2, de la marca Garry Galaxy, cuyo uso ha llevado a aislar a numerosos sanitarios tras detectarse sus fallos de fabricación. Sobre la retirada de esta partida de mascarillas, Illa ha señalado que solo un lote de la citada marca inclumplía la protección exigida y ha apuntado que el pasado martes se paralizó la adquisición de equipos del Ejecutivo a la empresa fabricante del lote defectuoso.

La de este jueves es la quinta comparecencia ante la comisión de Sanidad y Consumo, para la evaluación semanal de la evolución del coronavirus y debatir con el resto de los grupos las medidas adoptadas por el Ejecutivo. Esta misma mañana, la cartera que encabeza Illa registrase 440 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, cinco más que el aumento del día anterior. En total, desde que comenzó la pandemia, en el país 22.157 personas han fallecido, 213.000 han dado positivo y 89.000 han obtenido el alta.

El ministro ha vuelto a encabezar esta comisión recordando a los fallecidos en esta crisis: "No podemos bajar la guardia, nos arriesgamos a un repunte. Vamos por el buen camino pero debemos mantener la prudencia y la cautela". Precisamente, la cautela en la política de comunicación del Gobierno ha sido una de las críticas más repetidas en esta comisión. Cuca Gamarra, vicepresidenta de Política Social del Partido Popilar, ha exigido al titular de Sanidad que publique los informes científicos que manejan en su cartera, así como datos sobre el número de ciudadanos que se han sometido a los test e información detallada sobre los sanitarios que utilizaron este material de protección defectuoso: "¿Quién es el responsable de su verificación? Su problema no es el mercado, son los intermediarios". En la línea de la comunicación, los presentes han incidido en la incertidumbre sobre los miembros del equipo responsable de la desescalada, que aún no son de dominio público.