Dieciséis diputados de Vox vuelven al Congreso pese a las restricciones

Dieciséis diputados de Vox, incluyendo a su presidente, Santiago Abascal, y al portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, han regresado este lunes a sus despachos del Congreso para trabajar de forma presencial en la sede de la institución, pese a que la actividad parlamentaria se ha reducido a la mínima imprescindible por el coronavirus.

Desde Vox, ya anunciaron el pasado viernes que la intención de sus diputados era volver a la Cámara este lunes, siempre que les fuera posible trasladarse en Madrid en su propio vehículo o en medios de transporte que cumplieran los requisitos de seguridad establecidos.

Vox, el partido con más casos de coronavirus reconocidos, ha asegurado que este lunes han vuelto al Congreso 16 diputados y ha distribuido varias imágenes en redes sociales para demostrarlo. En una de esas fotos se ve a Abascal y Espinosa, con guantes pero sin mascarilla, reunidos en el despacho del primero con la secretaria general del grupo, Macarena Olona, que sí lleva ambas prendas de protección. En todo caso, desde la formación se ha asegurado que en todo momento los diputados que han vuelto a la Carrera de San Jerónimo están cumpliendo las medidas sanitarias establecidas, incluida la distancia de seguridad.

Coincidiendo con su vuelta a la Cámara Baja, han vuelto a denunciar que se hayan las sesiones de control al Gobierno y que las más de mil preguntas y proposiciones no de ley relativas al Covid-19 que han registrado desde el inicio de la crisis estén "aparcadas en un cajón" al haber suspendido el Congreso los plazos de tramitación de las iniciativas parlamentarias.

Sanidad y Moncloa son focos y siguen abiertos

"Denunciamos que se cerrara el Congreso mientras que el Palacio de la Moncloa y el Ministerio de Sanidad ocultaron a sus trabajadores la existencia de auténticos focos de contagio del coronavirus, poniendo en riesgo, así, la salud de todos ellos", se quejan en una nota de prensa.

Además, Vox ha pedido al Congreso que ponga a disposición de los grupos parlamentarios los medios técnicos necesarios para que los diputados puedan ofrecer ruedas de prensa y ser interrogados por los medios de comunicación, con todas las medidas de seguridad e implicando al mínimo personal imprescindible.

"El Congreso es la casa de todos. Sus puertas no pueden permanecer cerradas. La Democracia no puede hibernar. No hay excusas. Si el Gobierno sigue trabajando, ¿por que se ha suspendido la labor de control de los Diputados?", ha escrito en Twitter macarena Olona, remachando con las etiquetas "#GobiernoCriminal" y #GobiernoDimisión".