Empresarios españoles en Reino Unido: "¡Boris actúa ya!... toda va lento y tarde"

La tardanza del Reino Unido en tomar medidas contra el coronavirus ha puesto muy nerviosa a la clase empresarial del país, que ve como la enfermedad avanza en otros lugares, como Italia, España, Francia o Alemania, con un impacto económico sin precedentes. Los empresarios españoles en la 'city' no son ajenos a este fenómeno, que tal vez sea entendible en la mentalidad anglosajona, pero no en la suya. Desde el ámbito de la hostelería, la consultoría o los servicios sanitarios en la capital británica, los empresarios y autónomos españoles comparten la idea de tomar medidas antes de que su Gobierno las decrete, pero no escatiman críticas por la gestión que está haciendo el primer ministro británicó. Las une un lema común: "¡Boris, actúa ya!", seguros de que "Gran Bretaña lo está haciendo lentamente y tarde".

Marta Seco, copropietaria del Grupo El Paraguas junto con Sandro Silva y dueños de un restaurante en Londres, lo tiene claro. "Nosotros hemos cerrado por responsabilidad social nuestros restaurantes. El de Londres, los dos de Dubai y los seis de España. Estamos así desde el día 13 de marzo hasta el primero de abril. Nos hemos anticipado mucho a las medidas de Boris Johnson porque creemos que con nuestro cierre colaboramos de manera directa a la no propagación del virus. Ver la situación en España e Italia nos llevó a tomar la decisión", asegura esta empresaria que dirige a más de 600 empleados en su holding.

La asturiana asegura que toda precaución es poca y que no dar importancia al virus no ayuda. "De momento hemos dado vacaciones al equipo. Más adelante veremos las fórmulas que el Gobierno nos ofrece para nuestros trabajadores, que ahora son la prioridad", recalca. Su restaurante londinense está en Berkeley Square, una de las zonas más exclusivas de la ciudad, al lado de un concesionario de Ferrari, enfrente de las oficinas del gigante estadounidense Blackstone.

Restaurante Amazónico en Londres. / El Paraguas

Los dueños del Grupo El Paraguas son dos de los 180.000 españoles que residen oficialmente en Reino Unido. Actualmente, hay 78 empresas españolas con presencia en suelo británico, que generan más de 126.000 empleos y que acumulan unas inversiones de 77.000 millones de euros, según el I Barómetro de Clima y Perspectivas para la Inversión Española en Reino Unido que publicó hace ahora un año la Cámara de Comercio española en el país.

Medidas de cierre con los contagios disparados

Los empresarios y trabajadores autónomos consultados por este medio se quejan de la inacción del gobierno de Boris Jonhson, que a su juicio no le está dando la importancia suficiente a la pandemia provocada por el Covid-19, a pesar de que parece que recapacita ya con "los contagios disparados en la isla". Boris Johnson ordenó este viernes finalmente el cierre de gimnansios, pubs, cafés y restaurantes en el Reino Unido, horas después de que lo hicieran también indefinidamente las escuelas, tras confirmar que son ya 177 las víctimas mortales por coronavirus y 3.355 los casos registrados (953 de ellos en Londres). Este sábado ha anunciado además que el Gobierno compensará un 80% del salario de las empresas que tengan que despedir a sus empleados.

El conservador Boris Johnson en una foto de archivo. / EFE.

La capital británica avanza pues hacia el "cerrojazo" total de otras ciudades europeas, aunque Johnson no ha recomendado aún a los británicos que permanezcan encerrados en sus casas, ni siquiera a los mayores de 70 años. Pero muchos españoles como Laura Sierra, fisioterapeuta y osteópata, que vive en Londres con su marido ingeniero de telecomunicaciones y su bebé, denuncian la laxitud gubernamental. "Trabajando en el campo de la Sanidad hasta el viernes no tuve mascarillas. Tengo que ir a atender a mis pacientes en el metro. Las guarderías, aunque dicen que se han cerrado, es falso. Las dejan abiertas para los llamados 'K-workers'. Es decir, padres con oficios vitales en esta crisis como médicos o repartidotes. El caso es que al ser la enseñanza en este país privada hasta los 6 años, se lo saltan a la torera", denuncia.

"Les ha pillado el toro y todos somos víctimas"

Esta española, cuya hermana es médico en Tenerife, está escandalizada porque el gobierno no mande a los mayores de 70 años a su casa. "La sociedad británica no es como la mediterránea. No hay ese sentido de cuidado al mayor. Hay muchos ancianos solos y desnutridos ya de por sí. Hay poca conciencia social. Hay unas tibias medidas aprobadas para los retrasos en pagos de hipotecas y alquileres, que es el caso de la mayoría de los que vivimos en Londres", recalca.

"Nosotros somos un centro pequeño y suponemos que habrá que cerrar. A mi marido le despedirán porque acaba de cambiar de trabajo. Es el último que ha llegado. Aquí no existe el paro como en España. Dan una ayuda de 100 libras a la semana que en Londres da para poco. Les está pillando el toro", comenta Sierra, que nos asegura que ha tardado tres días en poder hacer una compra de básicos y que teme que las UCI de este país no estén preparadas para lo que viene.

Igual de dura se muestra la empresaria española Babel Aragón, CEO de Classmakers, que se dedica al campo de la estrategia corporativa desde hace 14 años. "Estamos ante un virus que no entiende de nacionalidades, de edades, de gobiernos, no hace distinción por los hechos que han acontecido. Una adecuada protección empieza con prevención, pero el Gobierno recomienda que sus ciudadanos se queden en casa si ellos piensan que pueden tener el virus, pero … el virus puede tardar en aparecer hasta 14 días, por lo tanto, si no se hace una gran labor social para concienciar a los ciudadanos, es evidente que el virus continuará expandiéndose, UK no es una raza humana superior, nadie lo somos". A la vista de los hechos, esta empresaria española en Londres decidió que sus empleados "trabajasen desde casa antes de que fuese una obligación".

Igual de contundente es otro español dedicado a la restauración. Marcos Fernández Pardo es director de Ibérica Food Ana Culture. Este empresario opera siete restaurantes en Londres, Manchester, Leeds y Glasgow. El ejecutivo reclamaba con contundencia al Gobierno medidas contundentes y rápidas para salvar a la industria y a los trabajadores. El lema de todos podría ser: "¡Boris, actúa ya!".