Cs y PNV salvan a Sánchez y dan luz verde al estado de alarma hasta el 7 de junio

El Gobierno vuelve a sacar adelante sus planes por un escaso margen. El Congreso ha dado luz verde este miércoles a la quinta prórroga del estado de alarma, que extenderá este periodo excepcional hasta el próximo 7 de junio. Lo que supone que el país estará cerca de cumplir casi tres meses en esa situación. Un logro del Ejecutivo que ha sido posible gracias a los votos positivos de PNV y Ciudadanos, que han sido claves para permitir al presidente, Pedro Sánchez, salir victorioso de una votación que le permitirá continuar con el proceso de desescalada y mantener las restricciones de movilidad entre provincias hasta que se alcance la denominada 'nueva normalidad'. Pero que puede tornarse en una victoria pírrica por las advertencias a Sánchez de que dar de lado a sus socios de investidura puede precipitar el fin de la legislatura.

Los 'síes' a la alarma los han otorgado, además de PSOE y Unidas Podemos, PNV, Ciudadanos, Más País, Teruel Existe, PRC, Nueva Canarias y Coalición Canaria, que ha sido la última en sumarse a este grupo. Todas estas formaciones permiten al Ejecutivo contar con una mayoría absoluta de 177 votos, lo que es un refuerzo simbólico para una propuesta que solo necesitarías más votos positivos que negativos para salir adelante. En el 'no', respaldado por 162 apoyos, la novedad es el PP, que con sus 89 escaños se une a Vox, ERC, JxCat, la CUP, Navarra Suma, Foro Asturias y Compromís. La gran sorpresa ha sido este último, que desde bien temprano anunció a través de Joan Baldoví su 'no' por la "decepción" de que Moncloa no otorgara más fondos a la Comunidad Valenciana.

Aunque haber salvado esta prórroga no le va a salir gratis a Moncloa. Como ha advertido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, la decisión de apoyarse en Ciudadanos "parece llevarse por delante el espíritu de la investidura". Ese bloque al que ha aludido el diputado independentista, que fue el que permitió que Sánchez repitiera en Moncloa tras las generales del 10 de noviembre, ha quedado prácticamente disuelto tras esta jornada en el Congreso. Algo de lo que también ha advertido el líder de Más País, Íñigo Errejón, que ha avisado al presidente que su formación iba a ser "de las pocas de la investidura" que iba a respaldar extender la alarma. La votación ha confirmado este extremo, por ese rechazo de Esquerra y Compromís.

El responsable del gobierno de coalición ha querido quitar hierro a esos avisos de que estaba perdiendo a sus socios más fieles, al recordar que la legislatura "va a durar cuatro años". Una aseveración sobre la que Rufián, que representa al partido que inclinó la balanza a favor de PSOE y Unidas Podemos, ha mostrado sus dudas, al responder a su interlocutor con un "ojalá". En esta ocasión, la negociación entre Moncloa y los republicanos sí se mantuvo hasta la última hora de martes, como desveló Sánchez en su intervención. Pero los de Rufián ya advirtieron de que no estaban conformes con las cesiones a Ciudadanos, como que se haya suspendido la mesa de negociación con el Govern catalán mientras dure la alarma. Además, le han echado en cara al presidente que optara por "quienes gobiernan con Ayuso en Madrid" que por una "alternativa de izquierdas y republicana".

PP y Vox, con todo contra Sánchez

La tensión que se vivió hace dos semanas por el poco respaldo que tenía Sánchez para conseguir una prórroga no se ha producido en la votación de este miércoles, ya que en Moncloa tenían atado el apoyo de los de Inés Arrimadas y eran conscientes de que no podían contar con el PP. Una fractura con los 'populares' que su líder, Pablo Casado, ha querido evidenciar con un discurso muy duro contra el jefe del Ejecutivo por la gestión que ha realizado de la pandemia. Entre los reproches que ha lanzado Casado a Sánchez están que este último despreció las alertas iniciales sobre el virus, que es incapaz de proteger a la población con medidas que no sean el confinamiento o que el "embuste" forma parte de la "naturaleza" del presidente.

Una situación que ha sido resumida por el presidente del Gobierno en su réplica al diputado naranja Edmundo Bal, al que ha reconocido que es "más útil con 10 diputados que con 89", que es el número de parlamentarios que tienen los de Pablo Casado. Pero el parlamentario de Cs no ha elogiado a Sánchez de la misma manera que este lo ha hecho con su partido, al recordarle que su voto positivo no era "un apoyo al Gobierno". Según Bal, que está sustituyendo a Inés Arrimadas por la baja de maternidad de la líder naranja, se trata de un ejercicio de "responsabilidad" porque lo importante "son los españoles".

A la escalada de críticas al Gobierno también se ha sumado Vox, que ha centrado sus ataques en el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. El líder del partido de extrema derecha, Santiago Abascal, ha repasado frases dichas años atrás por el también jefe de filas de Unidas Podemos para condenar la gestión de las residencias de ancianos realizada por la Vicepresidencia de Derechos Sociales. Además, ha rechazado que se llame "cayetanos" a quienes se manifiestan en estos días contra el Ejecutivo, a la vez que ha admitido que alientan las protestas de "los españoles que se manifiestan legítimamente". "¿Qué van a hacer contra nosotros por ello?", ha dicho Abascal dirigiéndose al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.