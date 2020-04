El general que luchó contra ETA, la yihad, en Bosnia... y 'tropezó' con el Covid-19

El general José Manuel Santiago es uno de los agentes más conocidos y reputados en la Guardia Civil. Por eso en el cuerpo sorprendieron sus polémicas palabras de este domingo haciendo referencia a una supuesta operación del cuerpo que dirige, como jefe del Estado Mayor, para reducir el clima de crispación contra el Gobierno. Es, probablemente, su primer tropiezo -y no pequeño, precisamente- en una dilatada carrera profesional que le ha llevado a ocupar altos cargos de responsabilidad con gobiernos tanto del PSOE como del PP.

José Manuel Santiago Gómez (Granada, 1966) es uno de los agentes más reconocidos en la lucha contra ETA. Estuvo destinado en el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, la unidad de élite del cuerpo que fue la punta de lanza contra el grupo terrorista. Por ese pasado, cuenta un compañero del cuerpo, conocía al teniente coronel Jesús Gayoso, el jefe del grupo que falleció hace unos días víctima del coronavirus.

Sus operaciones contra los comandos etarras se cuentan por decenas. También contra las células yihadistas implantadas en nuestro país en los últimos años. Francia, de hecho, llegó a reconoce la labor de Santiago en un acto solmene en el que le entregó la medalla de la Defensa Nacional. Fue el director de Operaciones y Empleo de la Gendarmería Nacional, Michel Pattin, quien le colgó ese emblema que hoy se puede ver en su chaqueta.

De Logroño fue destinado a Madrid. A la Academia de Oficiales, primero, y luego a la Dirección General, en Guzmán el Bueno. También ocupó un cargo de confianza como asesor en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, un puesto reservado a muy pocos oficiales tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional.

Su labor también es reconocida internacionalmente. Estuvo destinado en Bosnia, cuando era coronal, como jefe del jefe del contingente español que participa en la misión EUFOR Althea de la Unión Europea y responsable de la Unidad de Policía Integrada (UPI). Eran los tiempos de los malogrados Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior y de Carme Chacón en el Ministerio de Defensa. También participó en la misión de Afganistán.

En 2012 Santiago volvió a su Granada natal, como jefe de la Comandancia. Allí estuvo hasta 2018, unos meses antes de la moción de censura, cuando volvió a Navarra, esta vez como coronel para convertirse en Jefe de la Zona de la Guardia Civil en la autonomía. Meses más tarde, en enero de 2019, la ministra de Defensa, Margarita Robles, oído el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, previa deliberación del consejo de ministros en su reunión del día 25 de ese mes, le promovía a General de Brigada. Era su máximo cargo, la guinda a su trayectoria.

Con el Gobierno del PP trabajó intensamente. Por ejemplo, el hoy general Santiago lideró con Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, el llamado Proyecto Perseus, el conocido como "sistema de sistemas" de vigilancia marítima de las fronteras de la UE que se convirtió en un gran ojo inteligente para luchar contra la inmigración ilegal, el tráfico de drogas o el expolio subacuático.

En su chaqueta cuentan condecoraciones como la Cruz del Mérito Militar, y de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo; la Cruz con distintivo Blanco de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil; la Cruz al Mérito Policial, y las medallas de la OTAN y de las Naciones Unidas. Pocos mandos con ese currículum.

El Gobierno ha confirmado el general Santiago y le ha defendido. Pero la polémica no ha acabado aquí. PP y Vox han pedido que Sánchez ofrezca explicaciones sobre las palabras que pronunció, no leyó, el pasado domingo en La Moncloa. Hoy Fernando Simón le ha defendido y él mismo ha dicho: "En mis 40 años de servicio si hay algo que he aprendido es que lo primero son las personas, no hay ideologías. Todos los que estamos aquí somos un equipo".