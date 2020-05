El Gobierno teme la fase 1 de Madrid con 70 centros de atención primaria cerrados

El ingreso en la fase 1 de la Comunidad de Madrid se da casi por hecho a partir del próximo lunes. Pero eso no significa que el Gobierno central esté más tranquilo por la situación sanitaria que vive la región que preside Isabel Díaz Ayuso en plena pandemia de coronavirus. La situación de la atención primaria en toda la autonomía es algo que inquieta en el seno del Ejecutivo. De hecho, tiene entre sus grandes preocupaciones que su homólogo madrileño mantenga cerrados por el momento decenas de consultorios locales de salud, en los que se presta atención primaria, como ha podido saber La Información. Un malestar que se explica con el papel clave que jugará la asistencia sanitaria de proximidad en el proceso de desescalada, ya que esos centros son los encargados de valorar a posibles enfermos de Covid-19 y de realizar las pruebas PCR a todo aquel que presente síntomas de la enfermedad. Y ahora mismo, a Madrid le faltan 70.

Los nervios del Ejecutivo se explican porque Madrid sigue sin revertir esta problemática para reactivar así al 100% su atención primaria. Algo que contrasta con la insistencia de Ayuso y su gobierno en solicitar el cambio de fase, ya que el Ministerio de Sanidad ha exigido desde el principio que los centros de salud funcionen y se les haya reforzado con más personal. Es el requisito indispensable para se permita cambiar a un escenario con menos restricciones dentro del plan de desescalada.

Por el momento, la Comunidad no ha anunciado ningún plan ni se han aumentado las plantillas, como llevan días advirtiendo los sindicatos o el Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Lo que mantiene mermada la asistencia primaria, que está compuesta por 430 puntos repartidos en 266 centros de salud, 163 consultorios y un centro adscrito.

La decisión del Ejecutivo autonómico de cerrar parte de la red sanitaria se tomó casi al inicio de la pandemia por la escasez de personal sanitario de la administración madrileña. Lo que llama la atención en el Gobierno central es que casi dos meses después aún no se haya revertido, como explican fuentes gubernamentales. Aun así, portavoces con peso en esta crisis como Fernando Simón han reconocido el "tremendo esfuerzo" que está haciendo esta administración para ponerse al día con los requisitos que se les exigen. Algo que hizo extensible a todo el territorio nacional, al asegurar que se estaban tomando medidas de refuerzo sanitario a un ritmo que no había visto en los 30 años que llevaba trabajando en España.

Como explican desde la Comunidad de Madrid, las unidades que permanecen cerradas son los consultorios locales situados en poblaciones de menos habitantes, aunque con algunas excepciones que se dan en grandes ciudades como Getafe, Fuenlabrada o Alcalá de Henares. Según la Consejería de Sanidad madrileña, esta clausura se mantiene porque "no es posible asegurar la separación de circuitos Covid y no Covid y los pacientes son atendidos en los centros de salud cabecera". Además, señalan que las urgencias de Primaria de las noches y los fines de semana siguen cerradas. "De cara a la fase 1 no está claro aún si variarán los recursos", señalan desde el gobierno madrileño, admitiendo que aún no tienen un plan establecido para reabrir estos emplazamientos.

Los médicos dudan del cambio de fase

Esta situación no convence a instituciones como el Colegio de Médicos de Madrid. Su presidente, Miguel Ángel Sánchez Chillón, lamenta que aún no se haya resuelto porque "hemos pasado de tener una buena estructura con buenos profesionales a tener menos estructura con menos profesionales". "Ahora, el ciudadano tienen que trasladarse a ese centro de salud o que el profesional vaya a la otra localidad. Eso es un plus de complicación del trabajo", señala el responsable del Colegio, que cree que la región aún no está preparada para cambiar de fase en la desescalada. Una afirmación que le costó que se excluyera a la organización que preside de las reuniones que mantuvieron los expertos técnicos con Ayuso esta semana.

"Apelamos a la prudencia. La opinión que tenemos en base a los números de nuevos casos, de ingresos, de entrada en UCIs, es que el virus está activo. Eso nos hace pensar que está circulando y que se transmite. Si con los dos meses que hemos pasado se ha infectado un 11% de la población, si vamos ahora muy rápido y se llega a contagiar otro porcentaje similar...", advierte Sánchez Chillón, que recuerda que han tenido el virus el 30% de los médicos que ejercen en Madrid. "Esto es como si un porcentaje alto de los bomberos se hubiera quemado en solo dos meses", expone el doctor, que celebra que ahora se hagan más PCR en atención primaria y los refuerzos prometidos por el gobierno de Ayuso. Pero recuerda que, antes de la pandemia, ya faltaban "unos 600 profesionales" para centros de salud, consultorios y urgencias no hospitalarias.