El Govern se parte por la actitud de Torra ante la crisis: ERC y Chacón se distancian

Las medidas para contener el coronavirus en Cataluña están abriendo una nueva brecha dentro del Govern catalán. El liderazgo ante la crisis del president, Quim Torra, ya está siendo puesto en entredicho dentro de las reuniones internas del Ejecutivo regional. Y que está pasando por dos motivos. Por un lado, por su apuesta de confinar toda la comunidad, cerrándola por completo. Algo en lo que no tiene el apoyo de todos los consellers de su propio partido, que defienden un plan menos agresivo para no afectar a las empresas. Por el otro, sus críticas a Moncloa y poner el foco de la crisis en Madrid están generando cierto enfado en ERC. Un partido que prefiere optar por la prudencia ante el avance de los contagios, según ha podido saber La Información.

El desencuentro en el ámbito económico que se está viviendo en la mesa del gobierno de Torra es el que más llama la atención. La insistencia del president en pedir que se lleve a cabo el cierre de los lindes catalanes es una idea que no le encaja del todo a la empresa catalana. Pero lo llamativo es que tampoco le agrada a la consellera de empresa, Àngels Chacón, que pertenece a Junts per Catalunya, el mismo partido del president. La miembro del Govern aboga por mantener el cierre parcial de ciertos puntos donde hay una situación grave, como ocurre en Igualada y sus municipios cercanos. Algo en lo que se ha alineado con el tejido empresarial autonómico, que prefiere que la clausura de fronteras internas sea más limitado, y no total.

El objetivo es mitigar todo lo posible el golpe para la actividad económica que está provocando el virus, con unas consecuencias que con toda seguridad se van a traducir en pérdidas y en despidos. Ante esto, patronales como Foment del Treball ya han reclamado al Gobierno de Sánchez que lance una estrategia que permita a las firmas salir adelante a pesar de la crisis. Entre las políticas que proponen están una inyección de 30.000 millones al sistema económico y créditos ilimitados con garantía pública. Una preferencia por el Estado que responde a que tiene más capacidad de financiación que los bancos, según Foment. Ese paquete de estímulos, que está por ver si satisface a los empresarios catalanes, se empezará a conocer el martes tras el Consejo de Ministros.

El mundo empresarial catalán está muy pendiente de todas las decisiones que se tomen tras la situación excepcional que se está viviendo. Las restricciones de movimiento, el cierre de comercios y la caída del consumo que están allanando el enfriamiento económico ya está tomando la peor forma posible. El ejemplo paradigmático es el de Seat, que ha anunciado un ERTE para los casi 15.000 trabajadores que tiene repartidos en las plantas de Martorell y Zona Franca, además del centro técnico y de recambios de El Prat. Un golpe muy duro que se teme que pueda extenderse a otras industrias situadas en Cataluña.

ERC no quiere tensión con Moncloa

El otro asunto controvertido en el Govern viene por la postura política de Torra, que denunció que la nueva situación de Estado de Alarma era un "155 encubierto" y se desmarcó de la declaración conjunta que firmaron Pedro Sánchez y el resto de presidentes autonómicos. Esto ha provocado esa nueva grieta entre JxCat y los republicanos. Los del vicepresident, Pere Aragonès, no quieren confrontar con el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. Una postura de respaldar a Moncloa en un momento de crisis en lugar de la que han tomado Torra y algunos miembros de su partido, que incluso han llegado a señalar que la crisis del Covid-19 es un problema del que responsabilizan a Madrid. Una idea que pierde fuerza tras conocerse que el propio president y Aragonès están contagiados, lo que ha provocado el confinamiento de ambos en sus casas.

Esta prudencia de Esquerra responde a su interés en que a la Generalitat no se le vuelva en contra el echarle la culpa a la región madrileña del empeoramiento de la crisis. Lo que se explica con un temor de que el número de positivos en Cataluña acabe disparándose, con el precedente del aislamiento que se aplicó a 60.000 personas que viven en Igualada y otros tres municipios por la imposibilidad de controlar un grave foco de coronavirus. De hecho, Cataluña ya es la segunda comunidad con más afectados, al sumar 903 positivos. Además, hasta el momento han muerto 12 personas, según los datos del Ministerio de Sanidad de este 16 de marzo.

En esa línea de desmarcarse de los socios del Govern, ERC ha trasladado a Sánchez varias medidas que consideran necesarias para afrontar la parálisis económica derivada de la pandemia. Como ha explicado en su cuenta de Twitter el portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, lo que es necesario es que se produzca una suspensión de los pagos de hipotecas y alquileres, así como la activación inmediata de la prestación por desempleo a quienes se vean inmersos en un ERTE. Lo que no debería tener efecto sobre prestaciones del futuro, según esta propuesta.

La actitud de Torra que también censura ERC ya le ha valido otros reproches al jefe del Ejecutivo catalán. El más severo fue el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que le criticó por cuestionar la respuesta coordinada entre comunidades y Gobierno central contra el virus. "Alguien que antepone la política a una cuestión así no merece ser llamado responsable político", señaló Robles, que mostró así la postura del gabinete de Sánchez ante estas críticas. Tampoco ayudan a rebajar la tensión entre Moncloa y Generalitat ciertos comentarios del entorno del expresident Carles Puigdemont, como el de la exconsellera Clara Ponsatí, que tuiteó una noticia sobre el número de fallecidos en Madrid por el virus a la que acompañó de otro mensaje que decía "De Madrid al cielo". Un tuit que posteriormente borró tras las críticas unánimes que recibió.