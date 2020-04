Iglesias y la CEOE acercan posiciones tras dos llamadas y un 'choque' por whatsapp

Menos de 24 horas ha durado la polémica, que no fue pequeña, entre Pablo Iglesias y Unidas Podemos con la CEOE. La patronal estalló el pasado jueves contra el vicepresidente social después de un choque cruzado que ya ha sido reconducido por ambas partes. Y es que la relación no es ni mucho menos mala, al contrario; pero el hecho de que el área morada del Gobierno no llevará al diálogo social con los empresarios el ingreso mínimo puente abrió una brecha con la organización que preside Antonio Garamendi.

CEOE y Cepyme emplearon términos realmente duros contra Iglesias y Unidas Podemos el pasado jueves en un comunicado. "Ante la manipulación interesada y la deslealtad al diálogo social y a los empresarios españoles, nos sentimos presionados para que demos apoyo a una propuesta de partido, que nada tiene que ver con un acuerdo consensuado en lo que debería ser el cauce habitual con los interlocutores sociales, que formamos parte de la mesa de diálogo y que siempre hemos estado de acuerdo en no dejar a nadie atrás en esta crisis", afirmó la patronal en su texto. Pero, ¿qué pasó en realidad?

Efectivamente, Unidas Podemos no llevó al diálogo social su propuesta de poner en marcha un ingreso mínimo puente para los más necesitados en este momento. Pero la Vicepresidencia social no tiene por qué hacerlo. En el equipo de Iglesias consideran que esta renta mínima temporal no constituye una medida que deba debatirse con los empresarios, sino con los sindicatos, que representan a los trabajadores, y con las asociaciones del tercer sector, que conocen a esos sectores de la población que han quedado fuera de las prestaciones ya en marcha. Por eso no incluyeron a la CEOE en la videoconferencia de la pasada semana.

Mira también CEOE denuncia que se les ha excluido en la negociación del ingreso mínimo vital

Garamendi se enteró de la propuesta de renta mínima de Unidas Podemos al unísono que los sindicatos. En plena reunión telemática en Vicepresidencia social el líder de la CEOE recibió un whatsapp de Pablo Iglesias. En el mensaje de móvil, el vicepresidente le trasladaba directamente el documento con esa propuesta de ingreso mínimo puente. Quería hacerle así partícipe de lo que estaba abordando en la cita.

Garamendi e Iglesias hablaron por teléfono esa tarde. Fue el vicepresidente quien tomó la iniciativa y contactó con el líder de la patronal para pedir la opinión de los empresarios sobre el proyecto dirigido a parados sin prestaciones. Lo hizo, efectivamente, tras salir de la reunión con los sindicatos en una primera conversación.

Mira también Iglesias plantea una Renta Básica puente que salve el retraso de 3 meses de Escrivá

Pero era tarde: la CEOE ya estaba en ebullición y ante la interpretación de que la patronal apoyara el ingreso mínimo de Unidas Podemos, Garamendi dio la orden de reaccionar con contundencia. Se preparó entonces un duro comunicado para dejar claro que los empresarios no habían participado en la medida. Y es que en ese momento varios dirigentes de la organización empresarial iban mostrando su sorpresa con lo que estaba pasando. Pedían desmarcarse de la iniciativa morada.

Iglesias en la videoconferencia con Pepe Álvarez. / Dani Gago

Ya por la noche hubo una segunda conversación entre ambos. La situación lo exigía ya que el contundente comunicado de los empresarios no gustó a Unidas Podemos. Y es ahí donde ambas partes acabaron por reconciliarse. Garamendi ha dejado claro, eso sí, que la CEOE comparte que ningún ciudadano quede desamparado en esta crisis económica.

Mira también Escrivá prepara ya una renta mínima de urgencia... que aplicará de forma gradual

La situación en este momento se encuentra reconducida. De hecho, fuentes de la patronal aseguran que Garamendi y el líder de Cepyme, Gerardo Cuerva, volverán a sentarse en la próxima mesa del diálogo social convocada para esta semana.

División en el Gobierno por la renta mínima

El consejo de ministros se encuentra dividido sobre si es momento de aprobar o no de aprobar una renta mínima para los ciudadanos más desamparados. Desde la Vicepresidencia de Asuntos Sociales se ha propuesto un ingreso puente que garantice que todos los ciudadanos cuenten con al menos 500 euros al mes y que incremente la aportación según las cargas familiares. El planteamiento defendido por Iglesias es que se aprobase de forma inmediata. Funcionaría hasta que se dé encaje técnico la propuesta que iba en el acuerdo de coalición firmado entre PSOE y Unidas Podemos y que ayer apoyó el propio Sánchez desde Moncloa.

Mira también El Gobierno sale a aclarar que no habrá relajación en el cierre tras Semana Santa

Sin embargo, en este punto Unidas Podemos ha chocado, entre otros, con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que prefiere esperar aún para su aprobación. Tampoco lo apoya la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha argumentado que "a día de hoy, solo hay documentos de trabajo" respecto a este ingreso mínimo vital. Fuentes socialistas rechazan que se vaya a aprobar en el consejo de ministros de este martes y retrasan la decisión definitiva.

Es decir, Iglesias pretender que el ingreso mínimo vital puente se apruebe, pero Sánchez y la otra parte del Gobierno lo está enfriando. El planteamiento de la renta mínima de Escrivá es presentar su proyecto para verano u otoño.