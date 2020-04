Illa, sobre el uso de mascarillas: "No se va a exigir nada que no se pueda cumplir"

"Los datos nos dicen que las medidas han funcionado". Con más de 135.032 infectados en el país, Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha apuntado al incremento de las últimas horas, el más bajo desde el 24 de marzo con un 3% de nuevos casos, frente al cerca del 20 que se registraba hace apenas dos semanas. El balance ha servido al titular de la cartera, que ha comparecido junto al de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; para anunciar una nueva fase: "Todavía no hemos acabado, ni mucho menos. Hemos de abordar la segunda etapa, doblegar el pico, y preparar la desescalación". Pese al descenso de casos, la cuestión de la protección sigue siendo prioritaria para evitar nuevos incrementos en el contagio. Ante los tambores de un uso obligatorio de mascarillas para los ciudadanos, Illa ha asegurado que desde el Gobierno "no vamos a exigir nada que no se pueda cumplir", lo que vuelve a poner el foco en los mecanismos de distribución de este tipo de material.

Illa ha respondido con contundencia a las críticas derivadas de la gestión de la crisis por parte del equipo de Gobierno, de cara a lo que ha calificado como "la mayor emergencia sanitaria en 100 años". Así, ha puesto de relevancia la distribución de materiales desde el Ejecutivo: "A fecha de hoy el conjunto del Gobierno ha adquirido desde el inicio del estado de alarma productos por valor de 845 millones de euros". En la misma línea ha hablado Ábalos, quien ha asegurado que "las duras restricciones a la movilidad" han tenido "el objetivo prioritario de las medidas ha sido proteger a las personas de los contagios". Y es que, pese a haber dejado atrás el pico, la protección de los trabajadores en primera línea sigue siendo clave.

Ábalos ha tratado de tranquilizar en esta cuestión: "Estamos tomando medidas para facilitar el transporte de mercancías". Algunas de las acciones que ha citado el ministro han sido las que afectarán a los tacógrafos de los vehículos y al reparto de mascarillas para empleados del sector: "Se prevé que lleguen a 162.000 empresas y autónomos a través de la red de oficinas de Correos".

El ministro de Sanidad ha incidido en la cuestión de las pruebas para diagnosticar el Covid-19: "Se han realizado hasta 600.000 test por toda España". Además, el socialista asegura que ahora lso esfuerzos del Gobierno se han enfocado en los kits de extracción que se fabrican en España y que se basan en el mecanismo PCR -más costoso y lento, pero mucho más precisas- donde, ha señalado el ministro, ahora se "encuentra el cuello de botella".

Una vuelta "escalonada" a la normalidad

La positiva evolicón de la curva de contagio anticipa una vuelta a la normalidad... aunque no de golpe. Ábalos ha adelantado una reactivación de la actividad económica no esencial para después de Semana Santa que tendrá lugar de manera "escalonada: "La nueva fase no significa relajación. Estamos estudiando las medidas que se aplicarán". No en vano, el titular de Fomento ha explicado que la estrategia para ese retorno al trabajo se basará en criterios de "seguridad y salud pública".