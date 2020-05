Martínez-Almeida, el edil más valorado ante el virus... por el PSOE y en Cataluña

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha convertido en uno de los políticos más valorados por todos los españoles por su gestión de la crisis del coronavirus en la capital, apartada de toda ideología partidista y centrada en los servicios que hay que dar a los ciudadanos, según se extrae de un sondeo especial realizado por Metroscopia, que demuestra la buena imagen de la que goza. Una mayoría del 52% de toda la población española aprueba y valora la actuación del primer edil madrileño, con un saldo positivo de 27 puntos entre las opiniones positivas y las negativas sobre su trabajo ante la pandemia. Un dato que contrasta radicalmente con los 20 puntos de saldo negativo que en esa misma encuesta (realizada a nivel nacional) recibe la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a quien solo aprueban un 25% de los encuestados y la suspenden hasta un 45%.

Esas visiones contrapuestas de ambos políticos que ha recabado Metroscopia sirven para valorar en cierta manera la gestión política que se está haciendo de la pandemia en los dos focos más perjudicados del territorio nacional. Hasta el punto de que en ambos casos se duda de que tanto la capital como la Ciudad Condal lleguen a tiempo a la fase 1 de la desescalada que se debiera iniciar el lunes que viene. Según el análisis de los expertos de la empresa demoscópica, “esta llamativa valoración positiva del alcalde de la capital indica tanto el eco que han tenido sus apariciones mediáticas, como su capacidad de entendimiento inclusivo y apartidista, es decir, una actitud claramente en línea con lo que, insistentemente, los españoles reclaman, sondeo tras sondeo, de sus representantes”.

Resulta curioso que esta encuesta, realizada entre los días 21 y 24 de abril con 1.347 entrevistas en toda España, revela que a Martínez-Almeida no solo le apoyan de forma mayoritaria desde la derecha y su propio partido. También le dan un aprobado mayoritario el 53% los votantes de izquierdas del PSOE y Unidas Podemos, mientras que Colau solo logra un saldo positivo entre sus propios correligionarios de izquierdas. E incluso con menos apoyo que el edil madrileño.

De la misma manera, al alcalde de Madrid logra más valoraciones positivas que negativas (34% frente a 31%) hasta en Cataluña, algo que hasta ahora solo había conseguido su antecesora Manuela Carmena, y que su colega de Barcelona no ha podido obtener. Todo esto “convierte al alcalde madrileño en el político de todos los sometidos por Metroscopia a la evaluación ciudadana nacional que obtiene mejor resultado”, destacan los responsables de la consulta.

El auge de Almeida en estos casi dos meses de crisis es algo que reconocen la totalidad de los partidos políticos. Sus socios de Ciudadanos consideran que ha pasado de ser poco conocido a "crear un liderazgo que se caracteriza por ser constructivo y dialogante", dejando atrás su imagen de azote de Carmena. Más Madrid, el partido de la exalcaldesa, es otro de los que ha reconocido la evolución del alcalde, al que incluso han respaldado públicamente por su papel en la crisis sanitaria. Además, desde el entorno del PSOE también se ha reconocido el rol que está jugando. E incluso el expresidente Felipe González le puso de ejemplo frente a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Aunque, como señaló él mismo en conversación en este diario, "no me fijo en quién me elogia".

División total de opiniones sobre la desescalada

El barómetro que elabora Metroscopia con datos diarios recogidos durante las últimas cinco semanas refleja una clara división de opiniones en la sociedad española a la hora de apostar por priorizar las medidas de desconfinamiento y reactivación de la economía, frente a las que postulan mantener todavía las restricciones y actuar solo cuando el problema sanitario haya desaparecido por completo.

La mitad de los ciudadanos sí defienden una vuelta paulatina a la actividad cuanto antes, frente a un 46% que no lo aconsejan todavía, en un contexto en el que la ideología pesa de forma importante sobre la opinión de los ciudadanos, mucho más que en las consultas que se hacían hace apenas mes y medio. En principio, los votantes de la derecha del PP y Vox defienden la apertura en más de un 60% de los casos, mientras que en Unidas Podemos se rechaza hasta en un 78%. En las posiciones centrales se ubican PSOE y Ciudadanos, precisamente las dos formaciones que han hecho posible este miércoles una prórroga del estado de alarma frente al rechazo de la derecha.

En esa misma línea de perplejidad o división de la opinión pública, tras tres meses de contagio y más de 50 días de confinamiento, una mayoría del 48% de la población cree que habría dado igual que la crisis hubiera sido gestionada por un Gobierno del PSOE o del PP. Sólo el 15% cree que los de Pablo Casado lo habrían hecho mejor, frente al 26% que defiende lo contrario. En lo que si se mantiene una abrumadora mayoría del 88% es en la conveniencia de que las principales formaciones políticas llegaran a un acuerdo para la reconstrucción, si bien con un hándicap importante: apenas un 20% de los ciudadanos lo considera probable, frente a un 77% que no cree que eso vaya a ser posible.