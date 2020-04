Moncloa publica las "buenas prácticas" frente al Covid en los centros de trabajo

El Gobierno ha hecho pública una guía de buenas prácticas en centros de trabajo para prevenir los contagios del Covid-19 "coincidiendo con la reincorporación a sus centros de trabajo, el lunes y martes, de todos aquellos trabajadores y trabajadoras de actividades no esenciales que no puedan teletrabajar". La guía recoge las medidas que se consideran más esenciales de higiene y distancia interpersonal para aplicar antes, durante y después de la asistencia al trabajo.

La principal medida que se puede leer en la guía tiene que ver con la no asistencia a su lugar de trabajo de las personas que presenten síntomas del virus o hubiera tenido contacto estrecho con personas afectadas por el Covid. El Ejecutivo recomienda es que no se acuda al centro de trabajo "hasta confirmar que no hay riesgo para uno mismo o los demás". Para ello, se debe contactar con el teléfono Covid de cada CCAA y consultar el decálogo de actuación en caso de síntomas.

Tampoco deben acudir al trabajo las personas más vulnerables por edad, por estar embarazadas o padecer afecciones médicas que, en caso necesario, pueden contactar con su médico para que acredite su necesidad de aislamiento y que, si así fuera, se considerará a efectos laborales una situación similar a accidente de trabajo para la prestación económica de incapacidad temporal.