Page carga contra Sánchez por el cierre educativo: "Me enteré por los medios"

Primer lío del Gobierno con una comunidad autónoma por las medidas contra el coronavirus. Y, además, con una que gestiona el PSOE que lidera el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. El protagonista del conflicto es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha criticado a Moncloa por la decisión de recomendar a las autonomías la suspensión de la actividad educativa, tal y como ya hicieron la Comunidad de Madrid y La Rioja. Una petición que se ha producido solo unas horas después de que Page rechazara que fuera necesaria esa medida. Y de la que, según ha asegurado, "me he enterado a través de los medios de comunicación". "Antes, el Ministerio de Sanidad me había dicho que esperáramos hasta las 8 de la tarde", ha añadido el 'barón' regional socialista.

El líder castellano-manchego, que ha asegurado que acata y respeta las decisiones del Ejecutivo central, había protagonizado por la mañana una polémica rueda de prensa por la gestión de su gobierno ante el avance del Covid-19. Según Page, decretar el cierre de colegios, institutos o universidades no iba a solucionar el problema de los contagios, ya que "tan de riesgo es que los niños jueguen en un parque como que lo hagan en un recreo". "Hay que hablar claro a la gente. Sobre todo a la gente que lo que pretende es tener 15 días de vacaciones", añadió el presidente regional, que instó a que "no nos engañemos bajo ningún concepto".

Mira también El coronavirus supera ya los 3.000 casos positivos y 84 fallecidos en España

Page se ha disculpado por estas palabras en la misma comparecencia donde anunciaba que desde el viernes no habría actividad educativa en Castilla-La Mancha, asegurando además que no se refería a los maestros y profesores. "Agradezco a los docentes el trabajo que están haciendo", ha señalado el presidente autonómico, que según fuentes de su departamento se refería con sus críticas sobre las vacaciones a la dirección de la Universidad de Castilla-La Mancha de suspender las clases. Una medida que no había sido consultada con el área de Educación de la Junta, según ha denunciado el 'barón' socialista, que ha acusado al rector del centro de "generar inquietud".

Tras reiterar sus disculpas, el presidente castellano-manchego ha pasado a la carga contra Sánchez y Moncloa por haber lanzado la recomendación de que no haya 'cole' desde el viernes sin habérselo comunicado antes de manera oficial. "Nos hemos visto sorprendidos por la declaración del presidente del Gobierno en los medios de comunicación. No nos queda más opción que siguiendo las recomendaciones del Gobierno de España. Acabo de firmar el decreto por el cual se suspende la actividad", ha añadido Page, que se ha mostrado contrariado por la gestión del Ejecutivo central sobre este asunto.

Mira también Estas son las medidas del Gobierno y el BCE para paliar el coronavirus

"Asumimos por completo la autoridad del Gobierno de España, hemos dicho por activa y por pasiva que vamos a tomar decisiones en función de lo que decida", ha apuntado Page, que ha defendido el contacto permanente de su gobierno con los ministerio de Sanidad y Educación ante la evolución del Covid-19. La novedad que ha impuesto el presidente autonómico es que los docentes solo acudan el viernes a sus centros a preparar las actividades, y posteriormente sigan con sus obligaciones a través del teletrabajo. "No tiene sentido que vayan a los centros si los niños no están", ha explicado.

Esta polémica viene por la recomendación que ha lanzado Pedro Sánchez en su comparecencia en Moncloa tras el Consejo de Ministros extraordinario de este jueves. Una reunión en la que se ha diseñado el programa económico para mitigar los efectos que va a tener la pandemia de coronavirus sobre la sociedad y la economía, con previsión de que se produzcan caídas del consumo por las restricciones aplicadas y ERTEs en algunas firmas. La principal decisión ha sido la de entregar a las comunidades hasta 2.800 millones de euros para que afronten la crisis sanitaria que se avecina. A lo que se suma un aplazamiento en el pago de los impuestos durante seis meses para pymes y autónomos, además de los reintegros y anulaciones gratuitas de los billetes de Renfe.