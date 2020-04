Podemos pone en la diana el plan fiscal de Inditex pese al cortejo de Iglesias a Isla

Objetivo: poner en el foco a Amancio Ortega y el modelo fiscal de Inditex. Es la estrategia que pretende activar Unidas Podemos en un momento en el que el país vive en estado de 'shock' por el coronavirus y en el que el Gobierno va a tener que dar un giro a la política impositiva. El partido morado considera que debería revisarse el sistema para que las grandes fortunas y las grandes multinacionales contibuyan en mayor medida a solucionar cuanto antes la situación de emergecia. Todo ello pese a que Pablo Iglesias acaba de abrir una vía de comunicación con el presidente de la multinacional, Pablo Isla, y con otros grandes presidentes del Ibex 35, una relación que pretende mantener.

"No nos vamos a quedar callados con Amancio Ortega porque Inditex tiene que pagar más impuestos". La postura de Unidas Podemos es clara con un grupo empresarial que tampoco se siente cómodo con Pablo Iglesias en la Vicepresidencia social y cuatro titulares morados en el consejo de ministros. "Las donaciones están bien pero lo que tienen que hacer es pagar lo que les corresponde, ahí se demuestra el verdadero patriotismo", indican desde la formación dirigida por Pablo Iglesias.

Lo que sí quiere diferenciar Unidas Podemos es la postura de los miembros del Gobierno y la del grupo parlamentario. Es un equilibrio que quieren mantener. En esta estrategia se enmarca la conversación que mantuvo Iglesias con el presidente de Inditex el Jueves Santo. El vicepresidente descolgó el teléfono y llamó a La Coruña para poder hablar con Isla, el máximo responsable de un grupo a quien en la última campaña electoral citó una y otra vez. En 'El Hormiguero', por ejemplo, llegó a afirmar: "Si Amancio Ortega quiere que tengamos una buena sanidad, que pague los impuestos que le corresponden. Una democracia fuerte no depende de la filantropía, cobra impuestos a quien tiene que pagar para tener los mejores equipos".

📺 "Si Amancio Ortega quiere que tengamos una buena sanidad, que pague los impuestos que le corresponden. Una democracia fuerte no depende de la filantropía, cobra impuestos a quien tiene que pagar para tener los mejores equipos". @Pablo_Iglesias_ #PabloIglesiasEH pic.twitter.com/CmtwgDnypI

Fuentes conocedoras de la conversación entre Iglesias e Isla aseguran que vicepresidente y empresario hablaron de la situación de emergencia en el país y del ingreso mínimo vital que se va a poner en marcha el próximo mes de mayo. En Arteixo, sin embargo, desconfían de esta relación tras lo sucedido en el pasado, especialmente por las referencias personales a Amancio Ortega en mítines electorales.

Unidas Podemos está preparando un 'impuesto coronavirus' o 'tasa Covid' para elevarlo en el seno del Gobierno y la referencia que pretenden utilizar en el partido morado es, de nuevo, la del fundador de Inditex. Consideran que las grandes fortunas deberían ser gravadas con esta figura fiscal de emergencia para hacer frente al coste extraordinario que está suponiendo el coronavirus. "Creo que un sistema impositivo justo y unos Presupuestos votados democráticamente funcionan mejor para distribuir recursos a las cosas que importan que la caridad privada decidida personalmente por un millonario particular", afirmaba hace unos días el portavoz del grupo confederal en el Congreso, Pablo Echenique. El economista Eduardo Garzón, hermano del ministro de Consumo, se ha manifestado en término muy similares sobre Inditex.

El choque entre Podemos e Inditex ha llegado a ser público, lo que ofrece una idea de la tensión que existe. Hace cuestión de un mes Juan Carlos Monedero y Zara protagonizaron un enfrentamiento en las redes sociales que ha contribuido a elevar aún más la crispación. "Me estremece que Inditex haya ganado más de 3.000 millones y ahora esté dispuesto despedir a 25.000 trabajadores para que entre todos paguemos el 75% de su salario. Ahora venid a contarnos que nos va regalar mascarillas", aseguró el asesor en la sombra del partido morado. Al día siguiente llegó la respuesta de la marca, a través de su servicio de atención al cliente: "Hola, Juan Carlos. Gracias por tu opinión. Es importante aclarar que Inditex ha anunciado que no va a hacer ningún ERTE en estos momentos, va a preservar todos los empleos y sufragar todos los salarios. Puedes ver nuestra posición en la imagen adjunta. Un cordial saludo".

Hola, Juan Carlos. Gracias por tu opinión. Es importante aclarar que Inditex ha anunciado que no va a hacer ningún ERTE en estos momentos, va a preservar todos los empleos y sufragar todos los salarios. Puedes ver nuestra posición en la imagen adjunta. Un cordial saludo pic.twitter.com/GXXOyjPIYo

El 'impuesto coronavirus o Covid' o, como algunos lo llaman coloquialmente, 'tasa Amancio', es una de las próximas batallas que va a librar Unidas Podemos en el Gobierno. Quieren que se cumpla el apartado 10.2 del programa de coalición: "Se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo", se podía leer en ese programa firmado el pasado 30 de diciembre entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Son los ricos quienes, según la formación morada, deberían contribuir en mayor medida a sufragar los costes de esta emergencia sanitaria. Íñigo Errejón lo ha bautizado como "Impuesto de Solidaridad Cívica".

Pero poner en marcha un nuevo impuesto a las grandes fortunas tendría, esos sí, sus complicaciones. Para ello habría que crear esta figura fiscal a través de un proyecto de ley que tendría que ser sometido a consulta pública, primero, y a su aprobación en el Congreso, más tarde. No podría ser incluida en Presupuestos al ser una tasa de nueva creación.

el dato

Conversaciones de Iglesias con Botón y Álvarez-Pallete

Pablo Isla no ha sido el único gran empresario con el que ha hablado Pablo Iglesias en los últimos días. El vicepresidente también ha dialogado con Ana Botín, presidenta del Santander, y con José María Álvarez-Pallete, de Telefónica. Fuentes gubernamentales y empresariales confirman que estas primeras conversaciones desde que se conformó el Ejecutivo de coalición fueron "correctas" y de ellas salió una posición común: el apoyo a la puesta en marcha de instrumentos, que podrían ser una renta mínima puente que no cuenta con un apoyo total en el seno del Gobierno, para que ningún ciudadano se quede atrás. Los tres presidentes se pusieron sin dudarlo. "¿Y cómo no vamos a coger el teléfono a un vicepresidente si nos llama?", explican fuentes de su entorno sobre la reacción de los empresarios.