Sanidad tarda un mes en sacar la guía de protección de trabajadores frente al virus

El Gobierno está realizando una continua revisión de los protocolos ante la crisis del coronavirus y ha dado un paso más en la protección de los trabajadores fuera del ámbito sanitario. Después de que la semana pasada La Información constatara con empleados del sector público la ausencia de planes de contingencia en la Administración más allá de los previstos para el personal sanitario, el más expuesto al virus, ahora el Ministerio de Sanidad ha elaborado un procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al virus. Un documento que llega un mes después del primer caso registrado en España y cuando muchas empresas ya han adoptado sus propios planes.

Desde ayer está disponible en la página web del Ministerio el documento elaborado junto con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y varias organizaciones especializadas en salud laboral, incluidos los responsables de las unidades de prevención de los sindicatos CCOO y UGT, y cerrado el pasado viernes, 28 de febrero. El procedimiento de actuación incluye una serie de medidas preventivas y de protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al virus.

"Dado que el contacto con el virus puede afectar a entornos sanitarios y no sanitarios, corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición y seguir las recomendaciones que sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias", reza el texto, que aplica "a todos los trabajadores involucrados en trabajos de asistencia sanitaria (comprendidos los desarrollados en aislamiento, traslados, labores de limpieza, eliminación de residuos, etc.), así como los de transportes aéreo, marítimo y ferrocarril de larga distancia o internacional, los colectivos de rescate (bomberos, salvamento marítimo, policía, guardia civil, etc.), atención al público, hostelería, sector servicios, etc.".

Tras recordar que cualquier periodo de aislamiento preventivo a que se vean sometidos los trabajadores como consecuencia del virus SARS-CoV-2, será considerado como situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común, según el criterio adoptado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social que ha encendido las alarmas en el sector empresarial, el protocolo establece que las empresas deben limitar el número de trabajadores y el tiempo de exposición al virus "al mínimo posible" y contar con un listado de empleados expuestos, tipo de trabajo efectuado y registro de posibles accidentes e incidentes.

Además, los trabajadores deben tener "a su disposición las instrucciones escritas en el lugar de trabajo y, si procede, se colocarán avisos que contengan, como mínimo, el procedimiento que habrá de seguirse ante un accidente". El procedimiento parte de la base de que lo más importante es la información y la formación y pide tener presente que "la dimensión de la protección va más allá del trabajador e incluye al resto de las personas susceptibles de contacto directo o indirecto con el paciente".

"Debe evitarse la exposición de los trabajadores sanitarios y no sanitarios que, en función de sus características personales o estado biológico conocido, debido a patologías previas, medicación, trastornos inmunitarios o embarazo, sean considerados especialmente sensibles a este riesgo", indica. Y añade que incluso el personal sanitario que no esté dedicado a la atención de casos confirmados y no esté expuesto a entornos probablemente contaminados por el virus deben, asimismo, recibir información general, incluidos los trabajadores de empresas subcontratadas que trabajen en los centros sanitarios.

Ni maquillaje, ni lentillas, ni anillos...

Entre las medidas de prevención incluye una serie de recomendaciones de refuerzo de la higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición, a saber: lavarse las manos con productos de base alcohólica y agua y jabón antiséptico; llevar las uñas cortas y cuidadas, evitando los anillos, pulseras, relojes...; recogerse el cabello largo en una coleta o un moño bajo, pudiéndose ayudar de un gorro de quirófano; evitar el uso de lentillas y si se necesitan gafas, fijarlas con cinta adhesiva desde el puente de la gafa hasta la frente; retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser fuente de exposición prolongada en caso de resultar contaminados.

Además, si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos. Si sufre un ataque de tos inesperado y se cubre con la mano, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. Y, de nuevo, se insiste en la necesidad de lavarse las manos con frecuencia porque accidentalmente puede tener contacto con secreciones.

Por último, el protocolo indica que las medidas de protección individual (incluyendo el equipo de mascarilla, guantes, y ropa de protección, así como elementos de protección ocular y facial) debe adecuarse y ser proporcional a los riesgos a los que se expone el trabajador. Indica que las medidas de aislamiento del caso en investigación constituyen la primera barrera de protección tanto del trabajador como de las restantes personas susceptibles de contacto con el paciente y recuerda que el uso apropiado de elementos de protección estructurales, los controles y medidas organizativas de personal, las políticas de limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo reutilizables son igualmente importantes.