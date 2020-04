Los abusos con la salida de los niños a la calle ponen en duda el desconfinamiento

Ha ocurrido en varios puntos del país. Los vídeos y las imágenes no paran de circular y recircular por redes sociales y aplicaciones como WhatsApp. El primer día de desconfinamiento temporal y limitado para los niños durante la pandemia de coronavirus se ha convertido en la primera gran polémica del proceso de permitir salir a la población que el Gobierno ha iniciado este domingo. El problema ha estado en los incumplimientos que se han podido ver en múltiples zonas, donde se veían reuniones entre padres o a varios grupos de niños jugando juntos. Y que siembra dudas sobre si realmente se podrá llevar a cabo con garantías esta medida tras más de 40 días de encierro forzoso en casa.

Lo que se ha visto en calles, parques y avenidas atestadas es un ejemplo más de los ardides que emplean algunos para evadir las limitaciones que impone la orden ministerial que marca cuáles son los criterios para salir con uno o varios menores de 14 años a la calle. Según las directrices del Ministerio de Sanidad, solo un progenitor o cuidador podía salir con hasta tres niños entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Además, no podían alejarse más de un kilómetro de su domicilio ni podían estar más de una hora fuera del hogar. Algo que se repitió desde el jueves, cuando se confirmaron las medidas. Pero que no ha hecho efecto en todos vistas las imágenes y los testimonios de este domingo.

La picaresca está detrás de muchas de las actuaciones vistas. Por ejemplo, la de los padres con varios hijos que se los han dividido para salir los dos a la vez, aunque fuera separados por una distancia prudencial para intentar no llamar la atención. También se ha visto a adultos que han aprovechado la ocasión para reencontrarse con amigos que, como ellos, tienen niños pequeños. Algo que puede ser motivo de sanción, al tratarse de un incumplimiento de la orden ministerial. Aunque las consecuencias para quienes no cumplan por ahora no se han empezado a notar, ya que los primeros días se prevé algo de manga ancha por parte de las autoridades. Tal y como ocurrió al inicio del Estado de Alarma.

El Gobierno puede revisar las medidas

Aun así, el Gobierno ya ha avisado de que analizará lo que ocurra en los primeros días de aperturismo para decidir si da marcha atrás en la desescalada o mantiene la hoja de ruta. Así lo ha asegurado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que aunque declaró que le habían informado de que se estaba cumpliendo la norma con carácter general, ha advertido de que ajustaría estas salidas "si hiciera falta". Un plan que marcó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando anunció que, si no había rebrotes del virus se permitiría salir a la ciudadanía a hacer deporte y a pasear con quienes comparten casa. Pero sobre el que propio Sánchez advirtió varias veces que no era seguro que se llevara a cabo. Y la cuestión de los niños es una de las que marca qué decisión se tomará finalmente.

Que se haya dado permiso a que los pequeños puedan salir con patinetes o bicicletas, o que puedan salir hasta tres con un progenitor, no significa que se vayan a hacer excepciones a las medidas marcadas por el Gobierno central. Así lo han advertido varios ayuntamientos y sus alcaldes, que han reclamado este domingo que hubiera responsabilidad por parte de los padres con este primer paso desde que estalló la crisis sanitaria. En lugares como Madrid se tomaron medidas preventivas para evitar posibles abusos, como es el cierre de los parques. Aunque eso pudiera provocar que el espacio para que los niños jugaran o dieran paseos se redujera y acabase provocando lo contrario de lo que se buscaba, como señalaron ciudadanos críticos con esta medida en sus propias redes sociales.

La más contundente hasta ahora ha sido Valencia, que ha avisado de que desde el lunes comenzarán las sanciones a los padres que no se ajusten a las líneas impuestas por Sanidad para este primer desconfinamiento. Desde otras ciudades como Barcelona se ha instado a no olvidar que no hay una 'barra libre' y que el periodo de alarma aún sigue vigente. A la vez, el ayuntamiento de Huelva ha exigido que haya más "responsabilidad" tras detectar numerosos casos de personas que estaban incumpliendo las normas. Lo que puede poner en peligro "todo lo avanzado con tanto sacrificio", según un portavoz del consistorio onubense.

Y, a todo esto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha incidido en la idea de que si la ciudadanía no cumple con las prevenciones sanitarias para salir con los niños al exterior podría darse la posibilidad de que se produjera un retroceso. En una entrevista en 'El Objetivo' de La Sexta, ha destacado que primero hay que "ver la evolución de los datos" y analizar si "la gente las cumple". A su juicio, la desobediencia de las recomendaciones de Sanidad generaría "una situación de riesgo que España no se puede permitir".

Además de quejas y denuncias, también se han podido ver imágenes edificantes de familias que sí cumplían las condiciones y disfrutaban de sus paseos con normalidad. Este es el argumento principal de quienes han criticado a los que ponen el grito en el cielo por los incumplimientos vistos, al asegurar que se trata de "excepciones" que están sirviendo para "generalizar" en medio de esta situación.

La segunda fase de la desescalada está prevista para el sábado 2 de mayo, cuando supuestamente se podrá salir a hacer deporte y a dar paseos. El plan general para llevar a cabo todo esto se conocerá el martes, tras la reunión del Consejo de Ministros, y será detallado por el propio presidente Sánchez. Lo que está por ver es que la experiencia con los niños ayude a que finalmente se permita a toda la población estar un rato en la calle. Por el momento, el experimento de los menores no ha supuesto una buena noticia por la polémica generada.