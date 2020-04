Sánchez admite su preocupación por la desescalada: hay que evitar los rebotes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido a los portavoces del Grupo Mixto en el Congreso su preocupación por los riesgos que puede llevar consigo la fase de 'desescalada' del confinamiento decretado por el coronavirus en España porque de lo que se trata, ha dicho, es de evitar un rebrote de nuevos casos como ha ocurrido en Singapur. Así se lo ha trasladado este viernes a los representantes de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Coalición Canaria (CC), Nueva Canarias (NC), el Partido Regionalista Cántabro (PRC), Foro Asturias y Teruel Existe, integrantes junto a la CUP del Grupo Mixto de la Cámara, con los que se ha reunido a distancia en el marco de la ronda de contactos que ha abierto para sondear su predisposición a participar en la mesa para la reconstrucción del país tras la crisis del Covid-19.

Todos los portavoces -a excepción de la CUP que ha declinado participar del encuentro- han confirmado al jefe del Ejecutivo su apoyo a la mesa que el Gobierno querría poner en marcha la próxima semana con un formato aún por definir, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias. Sin embargo, Sánchez no les ha avanzado ni el calendario, ni la hoja de ruta, ni los contenidos sobre los que debatir en esa futura mesa, pese a que algunos le han traslado la necesidad de que especifique qué es lo que quiere pactar para que todos puedan aportar y contribuir en la búsqueda de soluciones para minimizar los daños de esta crisis.

Mesa general y mesas sectoriales

De hecho, el presidente les ha dicho que hoy no era el día para trasladar cuestiones particulares de cada uno de los territorios a las que representan los partidos del Mixto (Canarias, Asturias, Cantabria, Navarra y Teruel) porque la cita de este viernes sólo era una primera toma de contacto. Lo único que les ha avanzado es que, además de la mesa general con los portavoces parlamentarias, también se pondrán posteriormente en marcha mesas sectoriales que abordarán los asuntos sobre los que se acuerde trabajar, precisaron las fuentes consultadas.

El presidente no les ha confirmado si pedirá o no una tercera prórroga al Congreso la semana que viene aunque prácticamente todos los asistentes dan por hecho que la solicitará, sobre todo después de que en el último debate sobre este asunto él mismo se mostrara convencido de que la tendría que pedir. Tampoco, por tanto, les ha adelantado si pretende o no modificar las condiciones del confinamiento. Ahora bien, sí que les ha hecho hincapié en la "complejidad" del proceso de desescalada porque de lo que se trata es de evitar que España pueda sufrir nuevos contagios como ha ocurrido, ha citado, en Singapur.

Hace apenas unas semanas Singapur era considerada modelo en la lucha contra el coronavirus, pero en los últimos días reconoció un rebrote de casos que hace temer una segunda ola de la epidemia, lo que ha llevado a su primer ministro, Lee Hsien Loong, a tener que volver a anunciar nuevas medidas de refuerzo del confinamiento.