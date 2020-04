Los test nuevos tampoco funcionan y el Gobierno busca ahora recuperar el dinero

Nuevo revés en la trama de los test de detección chinos. El Ministerio de Sanidad ha cancelado todo el pedido de pruebas del Covid-19 a la empresa Bioeasy tras constatar que las nuevas, que venían a reemplazar a las 640.000 devueltas por ser defectuosas, tampoco funcionan. Ahora el Gobierno busca recuperar el dinero.

Los análisis de las autoridades españolas han concluido que la nueva remesa de test tampoco cuenta con la sensibilidad suficiente para detectar con seguridad el virus, según adelanta 'El País'. El Ministerio de Sanidad sigue sin desvelar cuánto costó la compra que hizo a Bioeasy a través de un distribuidor español cuya identidad también se desconoce. La cartera de Salvador Illa no ha publicado los contratos de compras de este material pese a que la Junta Consultiva de Contratación Pública, del Ministerio de Hacienda, asegura que debe hacerlo.

La decisión de enviar de vuelta el material tuvo que ser tomada en marzo porque la eficacia de las pruebas rondaban el 30% cuando las especificaciones estipulaban que debían superar el 80%. Ahora tampoco hay acuerdo sobre la calidad de los test de antígeno proporcionados como solución y esta segunda decepción es la que ha movido al Gobierno a cancelar el contrato. En el primer momento, la cartera de Illa aseguró que "si no hubo fraude, no hay nada que hacer" y decidió no emprender acciones judiciales contra la empresa. Está por verse qué ocurre esta vez.

El Gobierno chino declaró en su momento no tener nada que ver con esta compra y que esa empresa ni siquiera forma parte de su lista de proveedores oficiales autorizados. Ante el fiasco, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero trató de bajar la atención al defender que "lo que ha pasado con los tests les va a pasar a todos los Gobiernos, o ya le habrá pasado. Son pruebas nuevas que se han estado homologando a toda velocidad y bueno... no digamos del material que todos los países están acopiando masivamente. Algún error tiene que haber", en una entrevista en 'Las mañanas de RNE' recogida por Europa Press.