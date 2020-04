Torra achaca al Gobierno la falta de material: "No podemos esperar nada"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha achacado este jueves al Gobierno central la falta de material sanitario para hacer frente al coronavirus, ya que ha asegurado que tan solo entre el 8 y 10% del material utilizado por el Govern proviene del Ejecutivo de Pedro Sánchez: "No podemos esperar nada de Madrid porque no llega nada de Madrid".

Mira también El Govern tensa la cuerda con el Supremo y abre camino a una nueva deriva judicial

En una entrevista de Ser Cataluña recogida por Europa Press, ha afirmado que la Generalitat está buscando todas las vías posibles para conseguir material, como el mercado internacional, que señala que se está complicando porque grandes países también hacen compras, y a través de empresas que se están reconvirtiendo para fabricar mascarillas, respiradores y otros materiales.

"Nos estamos buscando la vida en el mercado internacional", y ha explicado que esperan que este mismo jueves dos empresas reciban la homologación para fabricar respiradores y, junto a una compra que debe llegar en los próximos días, permitirá tener material sanitario suficiente para una semana.

El presidente de la Generalitat ha admitido que el Govern ha cometido errores a hora de informar sobre la situación de las residencias de ancianos afectadas por el coronavirus: "Hay cosas que la Generalitat no ha hecho bien. No ha hecho bien en informar de la situación de las residencias con la claridad que lo tendríamos que haber hecho desde el primer momento". El mandatario considera que el Govern no ha sido "suficientemente cuidadoso" para explicar cuál era la situación de las residencias y los planes que tiene la Generalitat para estos centros, y cree que ha provocado desconfianza y angustia a la población.

Sin embargo, ha destacado que a partir de ahora el Govern hará una rueda de prensa diaria sobre esta cuestión y ha insistido en que desde el primer momento las residencias "han sido una de las principales prioridades". Otro de los aspectos en los que Torra considera que la Generalitat debe hacer autocrítica es que la administración todavía funciona de manera demasiado burocrática y esto retrasa muchas acciones urgentes: "No puede ser".