Vargas Llosa lidera un manifiesto contra los excesos del Gobierno por el Covid-19

Mario Vargas Llosa está promoviendo un manifiesto, que él mismo encabeza, para denunciar algunas decisiones de gobiernos como el de Pedro Sánchez en la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus. El título de la declaración, para la que está buscando adhesiones, es "que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo". El movimiento parte de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), de la que el literato es presidente desde octubre del año 2002.

El documento, que se está moviendo entre nombres ilustres y al que ha tenido acceso La Información, se inicia así: "Los abajo firmantes compartimos la preocupación por la pandemia de Covid-19 que ha provocado gran cantidad de contagios y muerte en todo el mundo y hacemos llegar nuestra solidaridad a las familias enlutadas". Y en esta línea, apunta que "mientras los empleados de la sanidad pública y privada combaten el coronavirus valerosamente, muchos gobiernos toman a ritmo vertiginoso medidas que restringen indefinidamente libertades y derechos básicos".

El texto de la institución -con la que, por cierto, ha colaborado el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera- advierte que "no son pocos los países donde, en lugar de algunas entendibles restricciones a la libertad, impera un confinamiento con mínimas excepciones y la imposibilidad de trabajar y producir, además de la manipulación informativa". Viene a denunciar que, en el caso de España, impera más bien un estado de excepción que de alarma.

He colaborado con @FundacionFIL, presidida por Mario Vargas Llosa, para reflexionar sobre una cuestión clave: ¿Como está afectando la pandemia #Covid_19 a los controles democráticos sobre los gobiernos y a nuestras libertades?

La democracia no es una opción, es una obligación.

"Algunos gobiernos parecen haber identificado una oportunidad para arrogarse un poder desmedido y los casos de abusos se multiplican", continúa. "Varias naciones han suspendido el Estado de Derecho e, incluso, la democracia representativa y el sistema de justicia", se argumenta. La Fundación, según se define en su propia web, es una "entidad privada sin fines de lucro, que desde hace 30 años trabaja en la investigación y difusión de temas de políticas públicas, dirigidas en particular a lo socioeconómico y empresarial, promoviendo las ideas de la libertad, el republicanismo, la democracia y el Estado de Derecho".

En concreto, hay una referencia a nuestro país y al Gobierno de coalición: "En países como España y la Argentina, entre otros, dirigentes con un marcado sesgo ideológico pretenden utilizar las duras circunstancias para acaparar prerrogativas políticas y económicas que en otro contexto la ciudadanía rechazaría resueltamente". Y avisa: "A ambos lados del Atlántico resurgen el estatismo, el intervencionismo y el populismo con un ímpetu que hace pensar en un cambio de modelo alejado de la democracia liberal y la economía de mercado".

La conclusión del manifiesto encabezado por Vargas Llosa es clara: "Queremos, por ello, manifestar enérgicamente que esta crisis no debe ser enfrentada sacrificando los derechos y libertades que ha costado mucho conseguir". Y finalmente señala que "rechazamos el falso dilema de que estas circunstancias obligan a elegir entre el autoritarismo y la inseguridad, entre el Ogro Filantrópico y la muerte".

Las reflexiones no son muy diferentes de las que Vargas Llosa planteaba hace apenas unos días en una entrevista con el diario 'El Mundo'. Entonces, incluso era menos diplomático. "Podemos no es un partido democrático -explicaba-. No está satisfecho con este sistema, quiere ir mucho más allá con reformas radicales y en ese acuerdo también participan otras fuerzas que son excéntricas y que son muy poco democráticas, como los independentistas". Y remachaba, respecto a la pandemia: "La peste le ha venido muy bien a los enemigos de la libertad. Es un enorme ingenuidad pensar que vamos a estar más protegidos si se levantan las fronteras que habían comenzado a desvanecerse".

El texto en cuestión, firmado en Madrid, está siendo promovido por Álvaro Vargas Llosa, a la sazón hijo del Nobel peruano, y Gerardo Bongiovanni, miembro del consejo directivo de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL). La institución, que cuenta en sus filas con notable peso de empresas radicadas en Argentina, también cuenta entre sus principales apoyos con firmas internacionales como KPMG o PwC.