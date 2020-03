Correa, sobre la cuenta 'Soleado': "Están las grandes fortunas, incluida la del Rey"

Francisco Correa ha desvelado en su interrogatorio durante el juicio por la visita del Papa a Valencia en el año 2006 que el asesor fiscal Arturo Fasana le creó una sociedad en Suiza y le iba a gestionar sus fondos desde la cuenta 'Soleado' en el país helvético. De acuerdo con su declaración, el presunto testaferro del Rey Juan Carlos I le dijo que no hiciera ninguna pregunta al respecto pero que se trataba de un depósito bancario en el que se amasan las grandes fortunas de este país, "incluida la del Rey de España".

Así se ha pronunciado el líder de la trama Gürtel en el marco de la vista en la que el empresario afronta 38 años y 3 meses de prisión por un presunto desvío de fondos con la visita a Valencia del Papa Benedicto XVI. A preguntas de la defensa de Ramón Blanco Balín, el presunto cerebro financiero de la red, Correa ha sacado a relucir estos hechos para apuntalar que "la Justicia no es igual para todos". "Las grandes fortunas españolas están en la misma cuenta que la mía. Gente importante que la vemos todo el día en la televisión pero yo en la cárcel y ellos en libertad. La justicia no es igual para todos", ha apuntalado.

El empresario ha relatado que todo esto comenzó cuando Alejandro Agag, yerno del expresidente del Gobierno José María Aznar, le presentó a Blanco Balín. Éste, a su vez, le introdujo a Fasana, el cual pasó a gestionar parte de los fondos que tenía ocultos en Suiza y Mónaco, según él mismo ha dicho. Entre las personas que conoció entonces ha destacado también al abogado Dante Canónica y ha dicho que si no ha contado esto antes ha sido por miedo a que le ocurriera algo.

"Me dan ganas de llorar"

Tras sacar todo esto a la luz ha reprochado la decisión tomada esta misma semana por el magistrado que instruye las piezas que todavía quedaban por cerrarse del caso Gürtel, José de la Mata, el cual ha decidido no procesar a Fasana en la relativa a los delitos fiscales. Pese a archivar las actuaciones para 28 personas en esta última pieza de la Gürtel, el juez sí actuó contra Correa por un presunto fraude a Hacienda de 24 millones. Al respecto el líder de Gürtel ha dicho que no entiende cómo puede ser que la Justicia no le exija a Fasana que revele los nombres y apellidos de todos aquellos a los que ha gestionado los fondos desde la cuenta 'Soleado' en Suiza.

"Yo cuando estoy en mi celda en Nochebuena y veo que dicen que la Justicia es igual para todo el mudo me dan ganas de llorar porque llevo cuatro años sin ver a mi hija y este señor que tiene la misma cuenta que yo y el doble dinero que yo, está en la calle", ha dicho el líder de la red en referencia al Rey Emérito. Precisamente, esta última semana se ha hecho público que la Fiscalía suiza tomó declaración tanto a Arturo Fasana como a Dante Canónica en el marco de las diligencias de investigación que tiene abiertas para esclarecer los detalles de una donación de 65 millones de euros que recibió Corinna Larsen del Rey Juan Carlos I en el año 2012. Esta cuantía a su vez proviene de un transferencia de 100 millones de dólares que el Rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdulaziz le hizo a Juan Carlos previamente.

La Audiencia Nacional ha retomado este jueves el juicio después de que lo tuviera que suspender en la sesión de ayer debido a que Correa tuvo que ser hospitalizado por una hernia inguinal. Este es el sexto juicio que afronta el líder de la Gürtel (el quinto en la Audiencia Nacional) por las actividades de su grupo empresarial con dirigentes el Partido Popular. En total acumula cerca de 80 años de prisión, si bien solo 13 de ellos son firmes. La condena más alta hasta la fecha es la relativa al juicio por la primera época de la red (1999-2005) en la que se le impuso cerca de 52 años de prisión. Actualmente, el Supremo está estudiando los recursos a esta sentencia de la Audiencia Nacional de mayo de 2018.