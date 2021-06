Cosidó rechaza una estructura paralela en Interior y contactos con Villarejo.

El que fuera director de la Policía en el primer Gobierno de Mariano Rajoy, Ignacio Cosidó, ha asegurado este martes en el Congreso que "jamás" mantuvo contacto con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, y ha negado conocer la existencia de una estructura paralela en el Ministerio del Interior, ni la supuesta 'operación Kitchen' para recuperar documentos de Luis Bárcenas que pudieran implicar a dirigentes del PP.

La pasada semana, Villarejo señaló a Cosidó como el alto cargo que le encargó la llamada 'operación Kitchen'. Según explicó en la comisión, fue el exdirector general de la Policía quien le encargó que captara al chófer de Luis Bárcenas para espiar al extesorero del PP y recuperar documentación comprometida para el PP y "altas instituciones del Estado".

Ante la misma comisión de investigación de la 'operación Kitchen', Cosidó ha negado todo: "Jamás he despachado con el señor Villarejo, jamás he comido con él, jamás le he llamado por teléfono ni he intercambiado mensajes, y jamás le he hecho llegar instrucciones por terceras personas", ha zanjado, a preguntas del socialista David Serrada.

Según ha explicado, entre sus funciones como director de la Policía no está la de dirigir las investigaciones policiales, ya que esa es labor de jueces y fiscales, y su relación con cargos policiales se limitaba a los miembros de la Junta de Gobierno -el director adjunto operativo (DAO), los directores y los comisarios generales-, y puntualmente con mandos de otras unidades.

Es más, ha recordado al PSOE que tanto el DAO como los miembros de la Junta de Gobierno de la Policía no los nombró él, sino el ministro del Interior, que en su etapa fue Jorge Fernández Díaz.

Villarejo dependía del DAO

Cosidó, que actualmente ejerce como asesor en materia de despoblación para el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha subrayado que en su etapa al frente de la Policía no conocía otra estructura que la diseñada por real decreto.

Y, en todo caso, le parece inverosímil que el director adjunto operativo tuviera necesidad de montar una estructura paralela cuando toda la estructura de la Policía depende de él. De hecho, Villarejo dependía directamente del DAO, ha apuntado en otro momento.

El exdirector se ha desmarcado de la investigación sobre la 'operación Kitchen', recalcando que no está imputado en la causa, ni es parte del sumario, y que no tenía conocimiento alguno de los hechos que investiga la justicia.