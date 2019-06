Cospedal aviva la guerra con Bárcenas: "No ordené borrar los discos duros"

La exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha vuelto a arremeter contra su enemigo Luis Bárcenas en su testifical del juicio por el borrado de los ordenadores del extesorero aunque ha negado rotundamente que ella ordenara ejecutar este cometido, a pesar de ser la tesis que sostiene la acusación. "En mi quehacer diario no me ocupaba de si los ordenadores se formateaban o no", ha sostenido Cospedal que sí se ha atribuido la encomienda de prohibirle la entrada a la sede de la calle Génova tras conocerse que tenía cuentas bancarias abiertas en Suiza; episodio que ha calificado de "escandaloso y vergonzante".

Las acusaciones, que habían solicitado su testifical en el procedimiento, han puesto el foco en el papel que pudo tener la exsecretaria general de los populares en el despido de Bárcenas, que se produjo a comienzos de 2013, y al respecto ha insistido que no hubo 'indemnización en diferido' ni trato de favor tras abandonar éste el departamento de tesorería. "Yo mantengo que los tribunales en las dos ocasiones le dio la razón al PP de que no había una relación laboral" desde mediados de 2009, ha apostillado la extesorera, la cual también ha reconocido que la decisión de sacar las pertenencias de Bárcenas de la sala Andalucía partió de ella y de los servicios jurídicos de la formación.

Cospedal, que ha protagonizado la testifical más corta de la jornada ya que apenas se ha prolongado una hora, se ha limitado a defender las tesis mantenidas por los acusados por delitos de daños informáticos y encubrimiento en relación al borrado de los discos duros de Bárcenas. Tanto es así que ha recordado que dichos dispositivos eran propiedad del partido y no de Bárcenas y que éste nunca los reclamó tras su salida del partido.

"Tiene la mala costumbre de mentir"

Con todo, ha defendido la misma versión que la prestada por el abogado de la formación, Alberto Durán, en lo que respecta al protocolo que siguieron desde la formación para desalojar todos los enseres que Bárcenas guardaba en esta sala de la planta tercera de la sede. Al respecto ha explicado que se le advirtió en varias ocasiones que enviara a una persona de confianza para recuperar todas sus cosas si bien la falta de respuesta a estas advertencias provocó que la misma Cospedal cogiera el toro por los cuernos y decidiera empaquetar todas sus pertenencias para que se las llevaran.

La exalto cargo del partido ha mantenido la línea que ha prestado en la instrucción apuntando que Bárcenas no ha sido sincero en lo que respecta a su salida de la formación así como del contenido que guardaba en los ordenadores que fueron borrados, según expuso la magistrada instructora, Rosa María Freire, "a conciencia". "¿Cuál ha sido el coste personal de su enfrentamiento con Bárcenas?" le ha preguntado el prestigioso abogado Jesús Santos, que ejerce la defensa de la formación. "Muy grande. Entre otras cosas estoy aquí sentada porque he tenido que afrontar acusaciones de esta persona que tiene la mala costumbre de mentir", ha respondido.

Aunque el operativo de espionaje a Bárcenas costeado con fondos reservados del Estado ha copado gran parte de la testifical del extesorero, las acusaciones no han hecho especial hincapié en este asunto durante su declaración en sede judicial. De hecho, la única referencia relacionada ha sido la pregunta formulada por la letrada que representa a Observatori Desc, la cual le ha dicho si sabía que Sergio Ríos, entonces chófer de Bárcenas y 'topo' del operativo, fue la persona encargada por Bárcenas para sacar todas sus pertenencias de la formación. "No tengo ni idea, no lo sé", se ha limitado a contestar.