Cospedal se blinda frente a un delito de cohecho y niega los pagos a Villarejo

La exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal no sólo se desvinculó ante el juez Manuel García Castellón de la 'Operación Kitchen', urdida en 2013 para espiar al extesorero 'popular' Luis Bárcenas, sino que también trató de 'blindarse' del presunto delito de cohecho, el principal ilícito que se le atribuye por su posible relación con el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Aunque admitió que se reunió en "tres o cuatro" ocasiones con el agente encubierto en la sede del PP, la expolítica precisó que estos encuentros secretos tenían como objetivo conocer quien estaba detrás de una campaña mediática abierta contra ella y contra el partido. En cualquier caso, negó haber hecho algún pago para satisfacer estos 'servicios'.

En su declaración como investigada este martes, la que fuera 'número dos' del PP aseguró ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, encargado de investigar el caso 'Tándem', que desconoce el motivo por el que Villarejo la relacionó en sus agendas con posibles actuaciones para boicotear la investigación sobre la trama Gürtel, que implicó a altos cargos del PP, o para la captación de Sergio Ríos, el que fuera chófer de Bárcenas, para que actuara en la operación parapolicial.

Reconoció que se sintió indignada cuando se enteró que su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, había sido relacionado como supuesto donante del PP, según aparecía en los conocidos como 'papeles de Bárcenas', pero aseguró que nunca intermedió para que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional le eliminara de los informes que entregaba al juez que investigó la Gürtel y la presunta caja 'b' del PP. Por ello, afirmó que no tiene explicaciones para notas como "Cospe muy preocupada 5 pagos de 200", que aparece en una de las agendas de Villarejo con fecha del 6 de noviembre de 2013; o "Aviso de problemas sobre el último informe Moroc", reflejadas siete meses antes, según informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración.

Su relación con Villarejo se inició después de que López del Hierro -quien declara este miércoles como imputado- se lo presentara, ya que era sabía que el comisario tenía buena relación con la prensa. Según explicó al magistrado, acudió al expolicía porque quería saber de dónde procedía la campaña en medios de comunicación que en ese momento había contra ella, contra el partido y contra otros dirigentes del PP, como la fallecida Rita Barberá, si bien, según indicaron las fuentes jurídicas consultadas, el comisario jubilado tan sólo le transmitió información "adornada" que ella ya conocía.

En este sentido, negó que Villarejo haya desarrollado algún trabajo o servicio para el PP y, por tanto, que le hayan abonado a él, o a algunas de sus empresas, sus servicios. No obstante, preguntada por la Fiscalía Anticorrupción por otra de las anotaciones del comisario jubilado relacionada con el pago de estas consultas, Cospedal indicó que es posible que comentaran que le pagarían por "cortesía" algunos de los "gastos corrientes", según indicaron fuentes presentes en la comparecencia.

Defensa al PP

Con este relato, la que también fuera presidenta de Castilla La Mancha defendió, a lo largo de la hora y media que duró su declaración, la actuación del PP e insistió en las "mentiras" que, a su juicio, lleva años manifestando Bárcenas, al que, como ya ha hecho en otras comparecencias judiciales, intentó no referirse por su nombre. Así, enfatizó que la formación política no tenía ningún interés en arrebatar al que fuera su tesorero ningún tipo de información, ya fuese sensible para el partido o no, argumentando que si hubiese existido ese objetivo, lo podrían haber logrado ellos mismos sin necesidad de una operación policial sufragada con fondos reservados. Según apuntó, los 'populares' habrían tenido la oportunidad de sustraer cualquier documento a Bárcenas cuando se le prohibió la entrada en la sede de la calle Génova de Madrid en enero de 2013, después de que salieran a la luz sus cuentas en Suiza.

Esta defensa al partido también fue puesta de manifiesto por su abogado, Jesús Santos, quien además ha ejercido la representación del PP en distintos procedimientos judiciales (Gürtel, caja 'b', ordenadores de Bárcenas). El letrado -que conoce el caso 'Tándem' y las actividades de Villarejo desde cerca, ya que defiende a otros investigados en otras piezas separadas como el expresidente de BBVA Francisco González, y recientemente ha asumido la defensa del 'número dos' de Iberdrola Francisco Martínez-Córcoles-, ha tratado de restar credibilidad a Bárcenas. Al igual que hizo en el último juicio por el presunto uso del dinero de la caja 'b', se ha remitido a los informes de la Intervención General de Administración del Estado (IGAE) que resaltan las "incongruencias" de los 'papeles' en los que el extesorero recogió las entradas y salidas de dinero de la supuesta contabilidad paralela.

"Son labores policiales"

Así, Cospedal trató de desmontar la tesis de que el partido dirigido entonces por Mariano Rajoy diera algún tipo de instrucción para que se organizara una operación parapolicial entorno a Bárcenas, atribuyendo cualquier responsabilidad a la entonces cúpula policial. Es más, según las fuentes jurídicas consultadas, la ex 'número dos' del PP destacó que algunos mandos policiales investigados en esta causa ya han señalado que fueron ellos los que se encargaron de captar a Sergio Ríos como confidente policial y de entrar en el estudio de Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, para presuntamente robar la documentación. "Las labores policiales son labores policiales", zanjó.

Como máximos responsables entonces del Ministerio del Interior, de quien depende la Policía Nacional, están imputados el exministro Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Sobre el primero, Cospedal destacó su relación como compañero de partido, al tiempo que señaló que cree que está siendo "tratado injustamente". En cuanto al segundo, tan sólo se limitó a señalar que apenas tenía trato con él.

Así, a preguntas de Anticorrupción, afirmó que no sabe si Martínez tenía algún tipo de conocimiento sobre la 'Kitchen', pero que no le consta que remitiera información al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, tal y como señaló Villarejo en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre el operativo parapolicial. Unas afirmaciones que tendrá que explicar el comisario jubilado ante el juez este viernes.