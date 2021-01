Moncloa rechaza endurecer las medidas pese al pico del Covid y se vuelca con Illa

El Gobierno descarta, por ahora, endurecer las medidas a nivel nacional y aprobar nuevas restricciones, más duras, pese al récord de los registros sanitarios y del número de fallecidos y a que en la amplia mayoría de los territorios la enfermedad se encuentra descontrolada. Las cifras continúan batiendo récords día tras día: 2.894 muertos contabilizados en los últimos ocho días, la incidencia acumulada situada en 884,7 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y, lo que realmente alarma a los sanitarios, una ocupación de camas UCI con enfermos de Covid que ya alcanza el 40,38%, llegando en La Rioja al 64,10% y en la Comunidad Valenciana al 61,37%. El Ejecutivo central, sin embargo, considera que las comunidades autónomas aún tienen margen de actuación para, en el marco del actual estado de alarma, endurecer la normativa e intentar doblegar las distintas curvas. E incluso apunta a que los datos podrían estar en descenso.

Fuentes del Gobierno explican que "de momento" ni Moncloa ni el Ministerio de Sanidad -ambos están trabajando al unísono en la gestión de la pandemia- tienen contemplado poner encima de la mesa nuevas medidas para endurecer las restricciones. "Descartado a día de hoy", afirman desde el núcleo de poder donde se toman las decisiones en este terreno. De hecho, Sánchez presidió este lunes una nueva reunión del Comité de seguimiento del coronavirus donde se descartó un movimiento inminente en este sentido.

Sí es cierto que el Gobierno ha evolucionado sobre lo que pensaba hace apenas unos días sobre las nuevas restricciones. La semana pasada fuentes del Ejecutivo explicaban que Sanidad disponía de un borrador "menor" para modificar el actual estado de alarma y dar así encaje legal a la petición de quince autonomías para ampliar el toque de queda. Íñigo Urkullu, sin ir más lejos, se lo reclamó ayer a Sánchez en el cara a cara que mantuvieron. Ahora la situación es diferente y en Sanidad ya comienzan a hablar de que lo peor de esta tercera ola puede incluso haber pasado ya. "Sigue la evolución más lenta y sí que parece que estaríamos empezando a descender y que el pico de esta tercera ola se situaría en este fin de semana no, en el anterior", aseguró Fernando Simón. De los datos de este lunes, la incidencia acumulada a 14 días ha descendido de forma muy ligera en Extremadura y Cataluña, mientras que en Baleares era la misma. En el resto de autonomías no.

La modificación del estado de alarma para autorizar el adelanto y la ampliación del toque de queda no está, por tanto, descartada, pero no se irá más lejos. El Gobierno central quiere, eso sí, garantizarse una mayoría política suficiente para aprobar este cambio y todas las miradas se dirigen en este sentido hacia el PP, que ya ha hablado en público de la posibilidad de apoyar la decisión, como ya hizo en los primeros estados de alarma de marzo y abril. De momento no ha habido una negociación entre Moncloa y Génova como tal pero sí con Cs, con quien se ha producido un intercambio de pareceres. Hay que recordar, además, que el Gobierno recurrió la semana pasada la decisión de avanzar a las 20:00 horas el toque de queda de Castilla y León. El Tribunal Supremo dio un plazo de diez días al gobierno autonómico para que presente sus alegaciones pero, de momento, la medida está paralizada.

En la coalición, en cambio, no existe debate sobre un endurecimiento de las medidas. El PSOE decide y ejecuta. No hay presión alguna por parte de Unidas Podemos que, aunque participa del proceso interno, ha delegado toda responsabilidad sobre las medidas sanitarias en Moncloa y en Sanidad. Los morados han tenido también un trato de guante blanco hacia Salvador Illa, a pesar de que no han compartido del todo las decisiones que ha tomado en las últimas semanas. Este lunes, su portavoz adjunto en el Congreso, Jaume Asens, criticó la dimisión del ministro pero el grupo parlamentario confederal no apoyó la petición del PP para forzar una comparecencia del titular de Sanidad. Illa no lo hará y será su sucesor o sucesora quien ofrezca las explicaciones. Sí votaron a favor Vox, ERC, Cs y Junts.

Moncloa está salvando, "de momento", la presión que le viene desde Europa. Este lunes la Comisión pintaba España de rojo oscuro y recomendaba no viajar a estas zonas más afectadas por la incidencia del virus. En la escala del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) se aconseja no desplazarse a las regiones con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Según los últimos datos sólo se encuentran fuera de ese registro Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco.

Moncloa se vuelca en Cataluña

Moncloa dará el pistoletazo de salida a la campaña catalana este martes con la salida de Illa del Consejo de Ministros, movimiento que dará paso a una minicrisis de Gobierno que podría suponer la llegada de Carolina Darias a Sanidad y la de Miquel Iceta a Política Territorial y Función Pública. En las próximas horas Sánchez despejará las dudas. Lo que sí está claro es que Sánchez se va a volcar con Cataluña en las próximas dos semanas con hasta seis viajes: abrirá la campaña junto al candidato a la Generalitat y participará en cinco actos más. En Moncloa ya hablan más que del 'efecto Illa' del 'factor Illa' y se preparan para intentar arrebatar el Govern al independentismo.

El ministro, que llegó a Madrid hace ahora un año para encolar la relación con ERC, se despide del Consejo de Ministros impulsado por el aparato de estrategia de Ferraz. A Illa le ha moldeado el sanchismo. Pero en algunos sectores del PSOE hay dudas de que ese 'factor Illa' pueda ser efectivo el 14 de febrero, el día D. ¿Cuál será la situación sanitaria en ese momento? ¿Votará el catalán en clave de cambio de Gobierno o con la vista puesta en la gestión de la pandemia? Son dudas que circulan por el socialismo.