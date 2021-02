Los escollos en el pacto del CGPJ: vetos cruzados, el papel de UP y la Presidencia

La negociación para renovar el CGPJ avanza y retrocede constantemente. Félix Bolaños, secretario general de Presidencia del Gobierno, y Teodoro García Egea, número dos del PP, llevan toda la semana enfrascados en conversaciones para cerrar un acuerdo a varias bandas. Negocian directamente socialistas y populares, pero Bolaños lleva bajo el brazo las posturas de Unidas Podemos (se las traslada Enrique Santiago) y el PNV, de forma indirecta, también está presente. Es una carambola a varias bandas que no termina de cerrarse por diversos motivos. Tres esencialmente: los vetos cruzados que han surgido, el papel de Unidas Podemos y el nombre elegido para la Presidencia.

El martes arrancaron las negociaciones Gobierno-PP para renovar el CGPJ, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y Agencia Española de Protección de Datos. La fumata blanca llegó en la noche del miércoles, a altas horas de la madrugada, con el acuerdo para el consejo de administración de RTVE. Pero eso no implica que el resto de vías estén ya solventadas. Hay, como decimos, escollos importantes.

El principal ha llegado con los vetos que Gobierno y PP se han interpuesto. El secretario de Organización del PSOE afirmó el pasado lunes que la negociación debía plantearse "sin chantajes y sin vetos" pero los problemas han empezado a surgir a mitad de semana. Por concretar: los populares no quieren que José Ricardo de Prada y Victoria Rosell entren en la terna. La respuesta ha llegado en forma de cruz hacia Alejandro Abascal, el magistrado de refuerzo en el juzgado de la Audiencia Nacional que lleva los casos Lezo, Púnica o Villarejo. Le vinculan a Pablo Casado. La situación no se antoja sencilla de desatascar por ninguna de las dos partes.

Además, el PP sigue insistiendo en que Unidas Podemos no debe participar en el reparto del órgano de gobierno de los jueces. Pero el PSOE plantea que, como fuerza en el Gobierno, debería estar. El dilema se encuentra ahora en solventar si los populares mantienen su 'no' a los de Pablo Iglesias o si se llega a un acuerdo similar al de RTVE, donde cada partido a propuesto a sus candidatos sin oposición del contrario. No hay nada decidido hasta este jueves, momento del último contacto PSOE-PP.

Los populares no quieren que José Ricardo de Prada y Victoria Rosell entren en la terna. La respuesta ha llegado en forma de cruz hacia Alejandro Abascal

En tercer lugar, y no poco importante, también existen discrepancias entre los negociadores sobre el magistrado que debería ocupar la Presidencia del CGPJ como sustituto de Carlos Lesmes. El PSOE ha propuesto a Pilar Teso, magistrada de la Sala de lo Contencioso, que se convertiría en la primera mujer en ocupar el cargo. Sin embargo, el PP considera que el puesto lo debe ocupar un perfil de consenso. Su propuesta es la del actual presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, que participó el pasado martes en la comida con el Rey que organizó la presidenta del Congreso con motivo del acto de aniversario del 23-F en la Cámara baja. También se encuentra en la lista nombres como el de Ana Ferrer y el de Lourdes Arastey.

En las últimas horas, además, se han puesto sobre la mesa dos nombres más del lado del Gobierno: el del expresidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa, y el del magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, José María Fernández Seijo. Los dos son miembros de la progresista Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia.

Este es el ambiente bajo el que se está desarrollando la negociación PSOE-PP con Bolaños y García Egea al frente. Llevan martes, miércoles y jueves en contacto. Cuando se ven, lo hacen en un punto de Madrid que pocos conocen. No es en Moncloa ni en Génova. Los contactos, por tanto, son ya al más alto nivel, por encima del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable del área popular, Enrique López.

Mientras tanto, el actual órgano de gobierno de jueces contempla con preocupación el avance de las negociaciones entre partidos. De hecho, en el seno interno del actual Pleno se produjeron importantes fricciones precisamente ante el debate de si congelar o no la última tanda de nombramientos. El acuerdo debería estar cerrado antes del próximo jueves, que es el periodo 'de cortesía' que ha dado el actual CGPJ para alcanzar un pacto a nivel político. Son horas decisivas.