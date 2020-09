"Creí en lo que se prometía": Bouza dimite por la falta de concordia política

El doctor Emilio Bouza, nombrado el pasado jueves portavoz del Grupo Covid formado entre el Gobierno de España y el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ha dimitido por falta de "concordia política", tras haber confiado en la voluntad de ambas administraciones de impulsar un proyecto común contra el virus. "Creí en lo que se prometía", afirma Bouza en una carta en la que comunica su decisión de dimitir.

En su misiva, Bouza describe que fue citado con carácter de urgencia por el ministro de Sanidad en la sede del Paseo del Prado. Para su sorpresa, Salvador Illa se encontraba reunido con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Escudero. Según Bouza, "me expresaban su preocupación por la situación de la epidemia de Covid-19 en Madrid". "Recordarán que ustedes me afirmaron su voluntad de concordia política y su impulso para trabajar unidos para buscar una solución al problema. Me pidieron actuar como técnico y científico en el consejo creado por ambos gobiernos y, además, en base a mi trayectoria profesional, hacer de portavoz de los acuerdos del grupo”, prosigue Bouza en su carta enviada tanto a Illa como a Escudero.

El prestigioso microbiólogo, que firma la carta como Catedrático del Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, muestra su total desacuerdo ante el espectáculo de ruedas de prensa solapadas entre Illa y la Comunidad de Madrid. "Creí en lo que se prometía y, tras unas horas de reflexión, acepté, al percibir la demanda como una obligación y como un deber para mi comunidad y mi nación", explica.

"Las circunstancias que he presenciado en los dos días siguientes, junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25, me obligan a renunciar y a declinar el ofrecimiento. Sin duda alguna seguiré trabajando en favor de los ciudadanos de Madrid y de España, con la mejor de las voluntades. Estoy, como no puede ser de otra manera, al servicio de la Salud, pero sencillamente, he podido comprender que ese no es mi puesto en las actuales circunstancias", concluye Bouza, mostrando su decepción por la situación de enfrentamiento político generada.