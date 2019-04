El alcalde de Adeje tras el crimen: "Todo apunta a que estaba preparado"

"Todo apunta a que estaba preparado y si no es por el niño pequeño no nos hubiéramos enterado... o nos hubiésemos enterado sabe dios cuando". Así se refiere el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga al suceso que tiene consternada a la localidad tinerfeña. El crimen se produjo en una cueva de un zona rural en los altos de Adeje, y los cadáveres se encontraron gracias a que el otro hijo de la pareja, de seis años, alertó a unos vecinos después de que horas después fuera hallado vagando y desorientado. "De no ser por el niño pequeño...", ha dicho Rodríguez Fraga a los periodistas a la salida de un pleno extraordinario convocado para mostrar la repulsa por el crimen y para decretar dos días de luto oficial.

El alcalde, quien ha añadido que el matrimonio estaba al parecer en proceso de separación, ha explicado que el niño superviviente de esta familia alemana "está desde el primer momento bajo la tutela judicial, como corresponde, de la fiscalía de menores".

"En este momento, entiendo que está bajo el amparo de la comunidad autónoma, con los servicios que tiene para todo esto y se estará intentado localizar a la familia para que se hagan cargo", ha indicado el alcalde, para quien "en este momento la prioridad es el menor".

"Somos una comunidad de gente pacífica y estamos consternados ante este tremendo y terrible crimen que ha ocurrido en nuestro territorio, con esta familia alemana y que produce una repulsa enorme", ha agregado.

Rodríguez Fraga ha indicado que no le consta que la familia del niño de Alemania haya reclamado la custodia y carece de información al respecto.

"Hay que tener en cuenta que era una familia de tránsito. Parece ser que se estaban asentando aquí, no estaban empadronados y parece también que estaban en proceso de separación", ha comentado.

Rodríguez Fraga ha manifestado que la mujer había viajado a Tenerife con sus hijos a visitar al padre de los niños, quien fue detenido en su domicilio poco después de que el hijo pequeño fuera encontrado y hablara al parecer de que había golpeado al resto de la familia en una cueva, donde finalmente fueron encontrados los cadáveres con signos de violencia.