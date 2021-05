El futuro de los 129.126 votos 'fieles' a Ciudadanos: "Les queda poco tiempo"

El panorama es el peor posible. Las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid no solo sirvieron para confirmar a Isabel Díaz Ayuso como nueva 'lideresa' de la derecha. También certificaron la caída en desgracia de Ciudadanos, que en dos años ha pasado de tener 26 diputados a quedarse sin representación en la Asamblea de Madrid. Este resultado se produjo porque tan solo alcanzaron los 129.126 votos en las urnas, quedándose muy por debajo del 5% que exige la ley electoral madrileña para entrar en la cámara autonómica. Estos sufragios, aunque son escasos, también pueden estar en peligro. PP y PSOE están al acecho de los mismos. Pero otros muchos pueden regresar a la abstención de la que salieron. Una situación que, según expertos consultados por La Información, se agravará o se solucionará en función del tiempo que tengan para rearmarse hasta la próxima convocatoria electoral.

Sobre el papel, no debería haber nuevos comicios hasta diciembre de 2022. Para entonces, están previstos en Andalucía, ya que para entonces se completaría la legislatura en la que los naranjas han compartido gobierno con el PP. La posibilidad de que estos finalmente se adelanten es lo que puede complicar aún más ese futuro de la marca que lidera Inés Arrimadas. "Tienen poco tiempo para rearmarse. Si tienen el margen hasta 2022, puede que lo logren. Pero recuperar el crédito no es fácil. Y tras lo ocurrido en Madrid, menos", explica Jordi Rodríguez Virgili, profesor de Comunicación Política en la Universidad de Navarra. "La verdad es que veo muy negro su futuro", añade este experto, que aun así considera que la campaña para el 4-M "no fue mala, y Edmundo Bal es buen candidato".

La duda es si esos 129.126 son el suelo del partido y desde ahora, solo pueden ir a mejor. O si son el anticipo de una caída aún mayor, tras una escalada de malos resultados. Algo que comenzó con la repetición de las generales en 2019, donde pasaron de 56 a 10 diputados, y siguió en Galicia, País Vasco y Cataluña, donde o no obtuvieron representación o apenas tienen relevancia en las cámaras. "Está claro que no es el mismo caso que UPyD. Pero ahora mismo el votante no sabe a qué atenerse. Bal dijo desde el principio que quería pactar con el PP. Pero no tenía crédito. Ni siquiera dejó su escaño en el Congreso para presentarse", recuerda Rodríguez Virgili. "Ahora mismo tienen complicado seguir. Están aún más hundidos", añade Xavier Peytibi, consultor de comunicación política en Ideograma. "Necesitan tiempo. Por ejemplo, unas generales ahora para ellos serían horribles. Está por ver que conserven lo que lograron en Madrid", apostilla este experto.

Este proceso de 'caída libre' de Ciudadanos es lo que hace pensar en qué ocurrirá cuando se vuelvan a poner urnas con aquellos que les han respaldado. Ya sea en unas autonómicas madrileñas, previstas para 2023, o en otro tipo de comicios, el tipo de votante que tienen Inés Arrimadas y los suyos puede regresar al lugar de donde proviene, como advierten los expertos consultados. "Ya se ha visto con este 4-M. Muchos de sus apoyos venían del PP, y ahí han vuelto con Ayuso. Hay que recordar que también consiguió muchos votos de abstencionistas. Mucha gente no se sentía representada hasta que llegaron ellos. Y con la polarización actual, con España como el país más polarizado de Europa, es complicado que un partido de centro retenga ese respaldo", explica Peytibi, que respalda la tesis de que no es el mismo caso de UPyD. "Ellos sí han logrado poder orgánico y tienen implantación en territorios", afirma.

Jordi Rodríguez Virgili estima que sus votos pueden volver tanto a PP como a PSOE. Aunque cree que lo tiene más fácil Isabel Díaz Ayuso "si lo hace bien". Lo que le serviría para 'recuperar' una parte de la derecha que se dividió con la irrupción de Albert Rivera. El PSOE es el otro que puede beneficiarse, por aquellos ciudadanos que no estaban muy conformes con Pedro Sánchez, según el experto. "Pero hay muchos otros que se quedarán huérfanos. El votante de Ciudadanos está informado, y sabe a lo que se atiene. Ahora, las encuestas le han hecho mucho daño porque no le daban el 5% necesario para tener diputados. Está claro que si les vuelve a ocurrir lo mismo, no conservarán ese apoyo porque quienes les tengan simpatía pueden ver que es tirar su voto", señala el profesor, que destaca cómo la presidenta madrileña ha sido capaz de 'comerse' a Cs con su habilidad para convertirse en el voto útil.

"No hay alternativa a Arrimadas"

Para llegar hasta aquí, los profesionales consultados creen que hay varios motivos que pueden explicar esta crisis de los naranjas. Para Peytibi, no haber estado dentro de la categoría de voto útil es lo que les ha condenado. "Había que situarse. O blanco o negro, que es la base del voto en una comunidad como Madrid por lo bien que han jugado esta baza tanto Ayuso como Pablo Iglesias. Y eso les ha golpeado", explica. Según Rodríguez Virgili, el origen de este gran golpe está en la fallida moción de censura de la Región de Murcia. "Fue un movimiento francamente desnortado. Es uno de los grandes errores de Arrimadas, y la política no está hecha para ingenuos. Fue un intento para tener más poder, y salió mal", asegura el docente de la Universidad de Navarra.

El otro foco de interés es dilucidar qué ocurrirá con la figura de Inés Arrimadas. Según Peytibi, se ha notado que "no ha estado muy participativa" en la campaña de Edmundo Bal. "Esto puede acabar por cuestionar más su liderazgo", añade. "No hay alternativa a ella. Todos los que quedan son de su cuerda. Ella tiene tirón, pero no ha sabido medir decisiones como la de Murcia. No veo otro posible aspirante. Por eso veo complicado el futuro del partido", asegura Rodríguez Virgili.