La crispación política baja a la calle con ataques a cargos, periodistas, mítines...

La tensión política habitual en el Congreso está cada vez más presente en las calles y este fin de semana se ha hecho evidente con ataques a cargos políticos de diferente ideología e, incluso, a periodistas. La vivienda del presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha sido atacada con huevos este domingo. Junto al edificio donde vive el dirigente socialista han lanzado huevos y octavillas, una acción que ha sido condenada por el PSOE de Laviana han condenado el ataque y otras formaciones.

El secretario general y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha condenado también los hechos. "No hay ningún tipo de justificación a hechos así, y mostramos todo nuestro apoyo al Presidente del Principado". Además, ha destacado que "no se puede, bajo ningún concepto, blanquear que se atenta contra el domicilio particular de un cargo público, porque eso no entra dentro de la discrepancia". "No hay justificación para estos actos", ha señalado.

Por su parte, el coordinador de IU de Asturias, Oviedo Zapico, ha calificado los hechos de "totalmente condenables". "Estos actos nos preocupan porque pueden abrir la puerta a un escenario en el que se altere la convivencia. Y eso es algo que bajo ninguna cuestión puede tener lugar", ha enfatizado. Ciudadanos también se ha sumado a la condena. Su coordinador general y diputado Sergio García ha mostrado su "más enérgica repulsa" en un apunte en Twitter. "Unos hechos lamentables y de cobardes. La clase política debemos hacer un llamamiento unánime de condena a estos tristes acontecimientos", ha escrito.

Desde Vox, su portavoz Ignacio Blanco ha condenado "todos los actos de violencia", aunque ha añadido que en su formación "empezamos a estar hartos de que no se condene la violencia explícita contra Vox". "Solo pensaré que el presidente condena la violencia contra los demás cuando le escuchemos condenar los múltiples actos de violencia contra nuestro partido", ha indicado.

Ataques en la campaña electoral de Vox

La formación que lidera Santiago Abascal ha sufrido este fin de semana varios ataques durante sus mítines en Cataluña. Este domingo, el líder de Vox acudía a un acto electoral en Salt y ha sido recibido con lanzamiento de diversos objetos en las calles de la localidad, que también se han producido mientras pronunciaba unas declaraciones. "Ya llegan las piedras. Y lo está permitiendo la Consejería de Interior de la Generalidad de Cataluña, que es cómplice de impedir la celebración de este acto político", ha dicho en un atril instalado al aire libre, como se ve en unas imágenes distribuidas por el partido.

En Valls (Tarragona), donde acudía a otro acto el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, agentes antidisturbios de los Mossos han cargado contra las decenas de manifestantes que se habían concentrado para protestar por la visita. Estos hechos llegan al día siguiente del ataque que sufrieron los vehículos de Vox en Vic (Barcelona) durante un acto de las elecciones catalanas al que acudió el candidato, Ignacio Garriga.

Los incidentes de este sábado fueron condenados por el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a través de sus cuentas de Twitter. "Condenamos rotundamente los ataques a la caravana electoral de Vox en Vic", ha sentenciado Casado, quien ha pedido a la Fiscalía que actúe "contra los violentos que arremeten contra la democracia". Mientras, Arrimadas ha expresado su "rotunda condena" y ha señalado que "en Ciudadanos sabemos bien lo que es pues llevamos muchos años sufriendo la intolerancia y la sinrazón de los radicales separatistas".

Denunciado por presuntas amenazas a independentistas

Las redes también centran parte de los ataques y este domingo los Mossos d'Esquadra han denunciado penalmente este domingo en la comarca del Alt Camp (Tarragona) a un hombre por difundir por Twitter un mensaje en vídeo en que presuntamente amenaza a independentistas con un rifle en la mano. Los Mossos le han incautado ocho armas de fuego que tenia en su domicilio tras tomarle declaración, según ha informado el cuerpo policial a Europa Press.

El mensaje dice: "Bon dia. Aquí, preparándome para el domingo. Por si se le ocurre a algún 'perroflauta' de esos aparecer con una banderita de esas como los de Les Borges. Se van a... Madre mía, cuando... Me callo porque puedo decir barbaridades. Y como venga alguno de Picamoixons, ese va a ser primero. Venga, venga, os espero mañana a las 12.45 ahí, en el Portal Nou. Os espero".

Agresión a un cámara de televisión

Otro de los ataques ocurridos este fin de semana se ha producido contra un cámara de Telemadrid que cubría una manifestación en Madrid de apoyo al rapero Pablo Hasél, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. El canal autonómico ha denunciado la agresión de un desconocido contra uno de sus trabajadores.

La manifestación, de unas 300 personas, se desarrollaba con normalidad hasta que algunos manifestantes comenzaron a corear el eslogan de "televisión, manipulación" y un individuo "ha golpeado al cámara de Telemadrid y le ha tirado la cámara al suelo, destrozándola y dañando la iluminación", ha informado Telemadrid en su página web. El agresor, que no ha sido identificado, huyó a toda prisa del lugar y muchos de los testigos pidieron perdón al cámara "víctima de la brutal agresión", según el canal.

El rapero Pablo Rivadulla Duró, más conocido como Pablo Hasel, aseguró este jueves en Bruselas que no acudirá voluntariamente a prisión para cumplir con el plazo de diez días que le dio la Audiencia Nacional tras condenarle a nueve meses y un día de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona.